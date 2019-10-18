В купчинской школе пятеро детей заболели сальмонеллезом. Роспотребнадзор изучает то, что они ели

Шесть случаев кишечной инфекции были зарегистрированы среди учеников 360 школы во Фрунзенском районе Петербурга. В пяти из них диагностировали сальмонеллез.

Об этом «Фонтанке» сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора 18 октября. Временной диапазон, в который заразились ученики, – с 1 по 15 октября. На проблемы с желудком пожаловались шесть школьников, диагноз установили пятерым. Все они лечатся дома.

Сотрудники надзора съездили в школу на Бухарестской улице, дом 5, взяли пробы в столовой. Результатов пока нет, что именно стало причиной болезни – неизвестно. В помещениях провели дезинфекцию.



