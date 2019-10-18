Любым пальцем. Владельцев смартфонов Galaxy S10 предупреждают об обнаруженной уязвимости

Южнокорейская компания Samsung Electronics признала, что разблокировать одну из самых популярных их моделей Galaxy S10 можно любым отпечатком пальца. Даже не своим. Полгода назад компания называла технологию по такой аутентификации революционной и безопасной.

Уязвимость нашли случайно, когда житель Великобритании, взяв телефон жены, смог разблокировать его своим пальцем, об этом сообщает «Интерфакс». Специалисты отмечают, что сканер мобильного использует ультразвуковую технологию распознавания 3D-отпечатков пальцев для того, чтобы идентифицировать пользователя.

В Samsung обещают в ближайшее время выпустить программное обеспечение, которое исправит ошибку. А пока пользователей просят отключить опцию распознавания отпечатков пальцев, например, для банковских приложений.



