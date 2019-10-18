Исключить человеческое. Сотрудников МТС в Самаре нанимает робот

Институт инновационного развития в Самарском государственном медицинском университете разработал виртуальный тренажер, который проводит собеседования. Поучаствовать в эксперименте согласилась компания МТС.

Об этом 18 октября сообщает «Коммерсант». Потенциального сотрудника погружают в виртуальную реальность, в которой он проходит различные тесты. Робот способен выяснить скорость реакции и насколько тестируемый соображает. Программа работает на основе психоэмоциональных реакций.

Результаты система обрабатывает с помощью заложенного в ней алгоритма, выдавая вердикт о профпригодности не учитывая человеческое мнение.

В МТС таким образом рассчитывают снизить издержки на обучение персонала и содержание штата специалистов по подбору сотрудников.



