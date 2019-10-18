Чиновники Смольного заявили, что их облили бензином и пригрозили сжечь. Следствие уверено в их «неубиваемости»

Облитые бензином чиновники находились в безопасности и не могли быть сожжены, заключил Следственный комитет при расследовании дела о скандальном демонтаже кафе на юго-западе.

Как стало известно «Фонтанке» 18 октября, в Петербурге завершено расследование дела о насилии над сотрудниками комитета по контролю за имуществом, которые сносили уличное кафе в Южно-Приморском парке. Предприниматель Эльшан Алекперов бросился на них с канистрой бензина, сопровождая свой крестовый поход матерной руганью.

«Облил бензином и угрожал поджечь», – пожаловались сотрудники комитета Петров и Нехаев на Алекперова.

Встреча состоялась 9 июля 2018 года. Следствие длилось три месяца и пришло к выводу, что в действиях предпринимателя были оскорбления и угроза применения насилия – то есть поджигать людей он не собирался. Алекперову вменили два эпизода статьи 319 УК за оскорбление и два эпизода части 1 статьи 318 УК за угрозу.





Чиновники, как выяснило следствие, слегка преувеличили масштаб бедствия. В свидетельских показаниях отражена попытка Алекперова сжечь кафе, а на сотрудников комитета попало, образно говоря, «по паре капель». Обвиняемый поливал из канистры пол.

По данным «Фонтанки», эмоции Алекперова переполнили из-за того, что чиновники пришли сносить кафе без предупреждения. Они якобы нарушили процедуру общения с держателями торговых объектов и не прислали предписание со списком нарушений и просьбой покинуть территорию Южно-Приморского парка.

«Комитет должен был уведомить, что придет демонтировать, но не сделал этого. Визит сотрудников стал полной неожиданностью, – пояснили «Фонтанке» представители фигуранта. – Алекперов в сердцах хотел предать огню постройку».

Отчасти эту версию подтверждает видеозапись, выполненная самими чиновниками. На ней отчетливо слышно, как Алекперов с маниакальной настойчивостью требует у визитеров некий документ, легализующий их действия. «Где постановление?» – криком спрашивает он чиновников и не получает ответ.

Суда Алекперов дожидался под подпиской о невыезде, оснований для его ареста не нашлось. Дело передано в Красносельский райсуд для рассмотрения по существу.

Сотрудники ККИ, пожалуй, могут претендовать на первый приз в номинации «самые нежелательные гости». В сентябре этого года при демонтаже автосервиса на Шуваловском проспекте их встретили винтовкой, а потом дело дошло до рукопашной. В октябре владелец автомойки на Комендантском проспекте передал пламенный привет чиновникам, которым впору закупаться бронежилетами.