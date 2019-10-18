Аварию на Ленинском с двумя смертями устроил дисциплинированный родственник депутата. Погибшего орденом награждал Путин

Проезд на запрещающий сигнал светофора, который закончился смертью двоих пенсионеров в «Калине», устроил сын экс-сотрудника МВД и свежеизбранного депутата муниципального образования «Морские ворота». Погибшие трудились на благо обороны.

По информации «Фонтанки», за рулем «Форда» ранним утром 18 октября находился 25-летний Александр Павлов. Как сообщалось ранее, машина проезжала через перекресток Ленинского проспекта и улицы Зины Портновой на красный, врезалась в «Ладу Калину», которую ударом выбросило на тротуар, ее движение закончил фонарный столб. 60-летняя пассажирка умерла сразу, водитель позже скончался в больнице. Экспертиза установила наличие спирта в крови молодого человека, самого его увезли в состоянии средней степени тяжести, девушка, которая сидела рядом с ним, – в тяжелом.

По данным нашего издания, петербуржец не был злостным нарушителем ПДД, за ним числится только одно малозначительное нарушение за 2017 год. Красный «Форд Фокус» с номерами Р718ЕН98, который несколько часов простоял разбитым на Зины Портновой, зарегистрирован на 52-летнего Павла Павлова, тот регулярно пользовался машиной и был куда менее дисциплинированным водителем.

По информации нашего издания, минимум до 2008 года владелец машины трудился в финансово-экономическом управлении петербургского главка. В 2019 году получил поддержку населения и стал депутатом МО «Морские ворота» от «Единой России». Как род занятий указал «пенсионер МВД». Найти контакты народного избранника «Фонтанке» не удалось, в муниципальном образовании как с ним связаться не знают.





Судя по странице водителя «Форда» в соцсетях, он увлекается спортом и не любит показывать лицо – почти на всех его фотографиях он в маске или балаклаве.

«По факту ДТП ГСУ ГУ МВД России возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД). Решается вопрос о привлечении водителя автомобиля «Форд» в качестве подозреваемого», – сообщали ранее в ГУ МВД. В настоящее время, сообщили «Фонтанке» в правоохранительных органах, он задержан.

За рулем «Лады» находился 67-летний пенсионер. Ранее он трудился в «Адмиралтейских верфях», на сайте Кремля есть документ от 2003 года, согласно которому его как слесаря-монтажника Владимир Путин наградил медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени. 60-летняя пассажирка ранее трудилась в опытно-конструкторском бюро «Электроавтоматика». Знакомые с ней горожане, которые под новостью об аварии в соцсетях оставляют многочисленные соболезнования, сообщили «Фонтанке», что в последнее время она заведовала столовой на одном из военных предприятий города.