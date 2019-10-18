Житель Кузбасса сбегал домой за ножом, чтобы отомстить мужчинам, отказавшимся с ним пить

50-летний житель Новокузнецкого района Кемеровской области устроил поножовщину из-за того, что незнакомцы отказались с ним выпить. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

По данным следствия, пьяный кузбассовец подошел к незнакомым людям на улице и предложил им выпить. Когда те отказались, мужчина решил отомстить.

«Дом злоумышленника находился недалеко, он сбегал в свое жилище, взял нож и догнал 36-летнего мужчину из данной компании. Высказывая угрозы убийством, нанес ему два ножевых ранения, а от третьего потерпевший смог увернуться», – описывают дальнейшие события следователи.

Помощь пострадавшему оказали очевидцы происшествия. Причем нападавший сначала скрылся, а потом вернулся, чтобы проверить, умер ли раненный им человек. Тогда его и задержали полицейские. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), дело направлено в суд.



