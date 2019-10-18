Из Словении в Россию в наручниках. Обидевшего Аллу Пугачеву экс-банкира экстрадировали на родину

Почти два года потребовалось российским властям, чтобы добиться возвращения на родину пусть и в сопровождении сотрудников российского бюро Интерпола и ФСИН 50-летнего Олега Рафановича. Только певице Пугачевой он должен около 5 миллионов долларов.

Официальный представитель МВД Ирина Волк в описании преступлений, повлекших экстрадицию, более обтекаема:



«По имеющейся информации, фигурант, обладая правом распоряжаться имуществом банка, заключил в 2008 и 2009 годах от лица финансовой организации кредитные договоры с подконтрольными ему фирмами. Организации, не осуществляющие самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, получили более 38 миллионов рублей. Злоумышленник, завладев денежными средствами, покинул Россию», – заявила она.





Как ранее писала «Фонтанка», до 2015 года Калининский районный суд Тверской области удовлетворил иск Аллы Пугачевой о взыскания 4,7 миллиона долларов с экс-банкира. Она в ноябре 2009 года и январе 2010 года дала Рафановичу в долг двумя партиями около 4,38 миллиона долларов. Суммы передавались под расписки, а в феврале 2010 года банкир пропал.

И это была не единственная претензия правоохранительной системы к финансисту, что стало основанием для возбуждения уголовного дела по статье 160, часть 4 (присвоение или растрата в особо крупном размере). И , поскольку мужчина покинул пределы РФ, его объявили в розыск. В 2017 году Рафанович был задержан на территории Словении.