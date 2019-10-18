Россиянам хотят запретить выбрасывать батарейки вместе с другим мусором. Но не знают, как проконтролировать

Минприроды РФ предложило запретить смешивать с бытовым мусором отслужившие своё батарейки. В ведомстве рассчитывают, что нарушать нововведение россиянам не позволит «экологическая сознательность».

Проект приказа размещён на портале проектов нормативно-правовых актов, 8 октября на него обратило внимание РБК. В документе говорится, что опасные отходы подлежат накоплению отдельно от другого мусора. К опасным относят, к примеру, шины, покрышки, камеры для автомобилей, компьютерное, электронное и оптическое оборудование, а также батарейки и аккумуляторы.

Согласно задумке властей, использованные батарейки необходимо выбрасывать в спецконтейнеры, сдавать в торгующие ими магазины или передавать операторам на переработку. Отвечать за неё должны компании с лицензией на обращение с отходами I—IV класса опасности.

Штрафы за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при утилизации отходов для граждан и юрлиц сейчас предусматривает КоАП. В проекте приказа меры наказания и способы контроля не прописаны.





В Минприроды признали, что ловить нарушителей будет сложно, поэтому рассчитывают на повышение экологической сознательности граждан, пишет РБК.

Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов назвал инициативу в нынешнем виде нереализуемой, потому что «у каждого мусоропровода по инспектору не поставишь».

