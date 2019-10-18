Невский проспект засияет по-новому. Изменились и дизайн, и «начинка»

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

До конца года на Невском проспекте в Петербурге планируется полностью обновить фонари. Вместо трех плафонов на каждом столбе останутся по два, а натриевые лампы поменяют на светодиодные.

Об этом 19 октября рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГБУ «Ленсвет». На главной магистрали города работы по участку Невского проспекта от площади Александра Невского до площади Восстания уже завершены. На фонарях обновили навершия – верхнюю часть с плафонами. Вместо трех на каждом столбе теперь их будет по два. Натриевые лампы, в свою очередь, заменяют на светодиодные.

В настоящее время ведется замена освещения на участке от площади Восстания до Дворцовой. Завершить работы планируется до конца 2019 года.

В мае 2019 года вице-губернатор Максим Шаскольский поручил «Ленсвету» проработать возможность размещения на фонарях мобильных передатчиков сетей пятого поколения 5G. В числе обязательных условий – оборудование не должно портить исторический пейзаж и архитектурный облик города.



