Внук бывшего президента Казахстана Назарбаева осужден за нападение на полицейского в Лондоне. Он укусил констебля

30-летний внук экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан приговорен к условному сроку за нападение на полицейского в Лондоне. Об этом 18 октября сообщает «Русская служба BBC».

Как уточняет издание, Лондонский суд признал доказанным, что Айсултан Назарбаев в состоянии наркотического опьянения оказывал сопротивление полицейским, а затем ударил и укусил одного из них. Внука экс-президента Казахстана приговорили к году условно с испытательным сроком в полтора года. Кроме того, он должен выплатить штраф в 1000 фунтов и возместить ущерб на 5000 фунтов. Назарбаеву также придется отбыть 140 часов общественных работ и 20 обязательных сессий по продолжению лечения от наркотической зависимости.

Инцидент произошел 5 июня 2019 года в Лондоне: молодой человек проник в квартиру незнакомой девушки, повредил в ней вещи и оставил там свои паспорт и кошелек. Ущерб девушка оценила в пять тысяч фунтов. Затем он перебрался в другую квартиру по крыше, туда уже приехал на вызов полицейский, на которого и напал Айсултан Назарбаев.

Отметим, ранее уже было известно о проблемах внука первого президента Казахстана с наркотиками: в 2017 году он сам об этом писал в Facebook. Правда, он тогда уверял, что с зависимостью ему помогли справиться Аллах и дедушка.



