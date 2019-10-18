Несколько сотен мигрантов развезли по отделам после рейда силовиков по Апрашке и Сенному

Депортация грозит не одному задержанному в ходе совместного рейда уголовного розыска, миграционной полиции и Росгвардии по местам массового скопления трудовых мигрантов. В пятницу их искали на Апраксином и Сенном рынках, в универсаме «Народный», а также в десятке квартир по разным районам города.

Как стало известно «Фонтанке», большая часть из нескольких сотен задержанных иностранцев, преимущественно уроженцев Средней Азии, оказалась в полиции из-за проблем с документами как на работу на территории РФ, так и с регистрацией тут же. Кто-то находится в розыске в своих странах за разного калибра преступления. Кто-то будет проверяться на причастность к совершению преступлений в Петербурге. Иных отпустят после проверки документов.

Как писала «Фонтанка», рейд начался утром 18 октября сразу в нескольких точках. Он стал уже третьим после массовой драки со стрельбой на Садовой улице месяц назад. Тогда после конфликта, в котором участвовало не менее 50 человек, в Мариинской больнице оказались двое мужчин из Таджикистана. Было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

Сразу после 15 сентября, а потом еще и 11 октября полиция и СОБР будили иностранцев в квартирах. Проверяли порядка 20 адресов в Центральном, Красногвардейском, Невском, Фрунзенском и Приморском районах.



