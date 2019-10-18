«Никогда столько людей не видела». Десятки тысяч жителей Каталонии пришли в Барселону пешком и приехали на тракторах, чтобы защитить борцов за независимость

Жительница Барселоны показала «Фонтанке», как выглядит шествие жителей Каталонии, протестующих против приговоров организаторам референдума за независимость региона в 2017 году. В начале недели ряд местных чиновников и политиков были приговорены Верховным судом Испании к тюремным срокам в 9 и 13 лет за попытку выхода региона из-под подчинения Мадрида.

«Никогда в жизни не видела столь массового национального единения здесь. На нашей улице Гран Виа стоят тракторы! Они приехали из Вика (город в 70 километрах к северу от Барселоны. – Прим. ред.) и более дальних каталонских городов. Десятки тысяч людей отправляются к центру Барселоны прямо сейчас», – рассказала «Фонтанке» с места событий местная жительница Наталия Фалькон.

Полиции рядом с марширующими не видно. «Всего одну машину видела и один мотоцикл в районе. Но над нами кружат вертолеты», – отметила наша собеседница в Барселоне.





Шествия по перекрытым магистралям в Барселоне проходят в рамках общей забастовки Каталонии. Протесты и столкновения сторонников независимости с полицией и ультраправыми продолжаются в Барселоне каждый вечер последние несколько дней.

По данным правозащитников из «Роскомсвободы», протест координируется с помощью специального мобильного приложения Tsunami Democratic. Децентрализованной платформой на данный момент уже пользуются более 15 тысяч человек. Пока приложение загружается со специального сайта и недоступно на Google Play.

«Разработчики пока не открыли исходный код приложения и несмотря на то, что оно позволяет тысячам людей лучше координировать свои действия, каждый из пользователей видит только небольшую часть от общей картины. Картину целиком видят только анонимные разработчики, которые и управляют движением за независимость Каталонии», – отмечает издание.

О том, как развивается протест после приговора 14 октября, почему полиция не вмешивалась в ночные стычки сторонников единой Испании и протестующих, почему горят баррикады, что происходит на улицах Каталонии в пятницу, 18 октября, «Фонтанке» рассказали очевидцы.