«Иду на таран». В Петербурге день ДТП с препятствиями, одно из них – платформа прицепа

В пятницу, 18 октября, на дорогах Петербурга разворачивается «сериал» аварий с препятствиями.

Ближе к вечеру на перекрёстке Богатырского проспекта и Байконурской улицы «Дэу Нексию» в результате ДТП откинуло в дорожный знак. По словам очевидцев, Nexia двигалась по главной дороге, а второй участник, водитель белого Ssang Yonng, пытался скрыться. «Догнали у Богатырского проспекта, 6, спасибо водителю «Мерседеса», – пишет Виталий в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»/vk.com

На улице Хошимина ограждение снёс каршеринговый автомобиль.





Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»/vk.com

На проспекте Маршала Жукова, 66, к. 1, препятствием для легковушки стал прицеп припаркованного тягача. После ДТП, рассказывают в «ДТП и ЧП», «водитель ушёл в неизвестном направлении, вернулся минут через 5».

До этого ночью на Софийской площади «Нексия» сбила светофор, и её снимали двое, а на Просвещения «Шкода», пробив ограждение, вылетела на трамвайные пути, и её выталкивали пятеро. Утром на Энгельса «Опель» на срезанном слое асфальта унесло в ограду. А на Шпалерной досталось столбу, уже покалеченному месяц назад.

Судя по рассказам очевидцев, все эти аварии обошлись без серьёзных травм.