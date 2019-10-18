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Городская премия

Городская премия «Фонтанка.ру - Признание и Влияние»: шорт-листы сформированы - началось голосование

Городская премия «Фонтанка.ру - Признание и Влияние»: шорт-листы сформированы - началось голосование
"Фонтанка.ру"

Оргкомитет Премии подвел итоги первого этапа — выдвижения номинантов в категории "Признание". В каждой из 12 номинаций определена десятка лидеров — их называли сами горожане.

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18.10.2019 20:00
Городская премия «Фонтанка.ру - Признание и Влияние»: шорт-листы сформированы - началось голосование
  1. Голосуй за лучших 
  2. Торгово-развлекательный комплекс
  3. Супермаркет
  4. ВУЗ
  5. Банк
  6. Общественное и культурное пространство
  7. Оператор сотовой связи и интернета
  8. АЗС
  9. Кондитерские и кофейни
  10. Такси и каршеринг
  11. Аптека
  12. Спортклуб и фитнес
  13. Лучший работодатель Петербурга

1 Голосуй за лучших 

Целый месяц  читатели «Фонтанки» называли своих кандидатов на звание лучшей компании в 12 номинациях Премии. Тысячи жителей нашего города рассказали нам, кому они доверяют, чьими услугами им нравится пользоваться и кто достоин называться лучшим в Петербурге. По итогам этого этапа оргкомитет сформировал шорт-листы во всех 12 номинациях, куда вошли по десять брендов, называемых чаще других. 

 18 октября стартовал новый этап Премии – голосование. На сайте «Фонтанки» каждый житель нашего города сможет выбрать ту компанию, которая ему нравится больше всего. 12 декабря мы назовем победителей – тех, кто наберет больше всего голосов в каждой номинации. 

Мы призываем активно участвовать в нашем проекте как горожан, которые в своей повседневной жизни постоянно пользуются услугами компаний-номинантов, так и представителей бизнеса. Город должен знать своих героев.

Представляем вам победителей первого этапа голосования – топ-10 лучших компаний в 12 номинациях.

2 Торгово-развлекательный комплекс

  • «ГАЛЕРЕЯ»
  • «ГРАНД КАНЬОН»
  • «ЕВРОПОЛИС»
  • «ЖЕМЧУЖНАЯ ПЛАЗА»
  • «КОНТИНЕНТ»
  • «ЛЕТО»
  • «МЕГА»
  • «ОХТА МОЛЛ»
  • «РАДУГА»
  • «СИТИ МОЛЛ»

3 Супермаркет

  • «АЗБУКА ВКУСА»
  • «АШАН»
  • «ВКУСВИЛЛ»
  • «ЛЕНТА»
  • «ЛЭНД»
  • «О'КЕЙ»
  • «ПЕРЕКРЕСТОК»
  • «ПЯТЁРОЧКА»
  • PRISMA
  • SPAR

4 ВУЗ

  • ВШЭ – ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ
  • ЕУ СПб – ЕВРОПЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
  • ИТМО – УНИВЕРСИТЕТ ИНФ. ТЕХНОЛОГИЙ, МЕХАНИКИ И ОПТИКИ
  • ПГУПС – УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 
  • РГПУ – ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А.И. ГЕРЦЕНА
  • СЗИУ РАНХиГС – СЗИУ АКАДЕМИИ НХиГС ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ
  • СПбГУ – ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
  • СПбГЭУ – ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
  • СПбПУ – ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
  • СПГУ – ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

5 Банк

  • АЛЬФА-БАНК
  • БАНК «ОТКРЫТИЕ»
  • БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
  • БАНК ВТБ
  • БАНК «РУССКИЙ СТАНДАРТ»
  • ГАЗПРОМБАНК
  • РАЙФФАЙЗЕНБАНК
  • РОКЕТБАНК
  • СБЕРБАНК
  • ТИНЬКОФФ БАНК

6 Общественное и культурное пространство

  • «БЕНУА 1890»
  • «ГОРОДСКОЙ ТЕАТР»
  • МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР НА ФОНТАНКЕ
  • «НОВАЯ ГОЛЛАНДИЯ»
  • «СЕВКАБЕЛЬ ПОРТ»
  • ТЕАТР «СУББОТА»
  • «ТЕАТР ДОЖДЕЙ»
  • «ЭРАРТА»
  • «ЭТАЖИ»
  • «ЯСНАЯ ПОЛЯНА»

7 Оператор сотовой связи и интернета


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  • «БИЛАЙН»
  • «МЕГАФОН»
  • «МТС»
  • «ОБИТ»
  • «РОСТЕЛЕКОМ»
  • «ТИНЬКОФФ МОБАЙЛ»
  • SKYNET
  • TELE2
  • YOTA
  • ДОМ.RU

8 АЗС

  • «ГАЗПРОМНЕФТЬ»
  • «КИРИШИАВТОСЕРВИС» 
  • «ЛУКОЙЛ»
  • «РОСНЕФТЬ»
  • «ТАТНЕФТЬ»
  • BP
  • CIRCLE K
  • NESTE
  • SHELL
  • «ПТК»

9 Кондитерские и кофейни

  • «АДДИС»
  • «БУЛОЧНЫЕ Ф. ВОЛЬЧЕКА»
  • «БУШЕ»
  • «ЛАВКА ПЕКАРЯ»
  • «ЛЮДИ ЛЮБЯТ ХЛЕБ»
  • «СЕВЕР-МЕТРОПОЛЬ»
  • «ТЕРЕМОК»
  • «ЦЕХ 85»
  • «ШОКОЛАДНИЦА»
  • STARBUCKS

10 Такси и каршеринг

  • «ВЕЗЁТ»
  • «ДЕЛИМОБИЛЬ»
  • «ПЕТЕРБУРГСКОЕ ТАКСИ 068»
  • «ТАКСОВИЧКОФ»
  • «ЯНДЕКС.ДРАЙВ»
  • «ЯНДЕКС.ТАКСИ»
  • BOLT
  • GETT
  • UBER
  • YOUDRIVE

11 Аптека

  • «АЛОЭ»
  • «АПТЕКА ДЛЯ БЕРЕЖЛИВЫХ»
  • «АПТЕКИ СТОЛИЧКИ»
  • «ВИТА»
  • «ЛЕКОПТТОРГ»
  • «НЕВИС»
  • «ОЗЕРКИ»
  • «ПЕТЕРБУРГСКИЕ АПТЕКИ»
  • «ФИАЛКА»
  • APTEKA.RU

12 Спортклуб и фитнес

  • «АЛЕКС ФИТНЕС»
  • «ЛЕГЕНДА»
  • «ПАРУСНЫЙ КЛУБ ZIGZAG»
  • «СПОРТЛАЙФ»
  • «ФИТНЕС ХАУС»
  • A-FITNESS
  • FITNESS 24
  • FITNESS FAMILY
  • NOVAARENA FITNESS
  • WORLD CLASS

13 Лучший работодатель Петербурга

  • АДМИНИСТРАЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
  • «ВЕРТЕКС»
  • «ГАЗПРОМ НЕФТЬ»
  • «ГАЗПРОМ»
  • «МАРВЕЛ»
  • СЕМЕЙНАЯ КЛИНИКА «РОДДОМ НА ФУРШТАТСКОЙ»
  • FAZER
  • SETL GROUP
  • SKYNET
  • РАНХиГС