Городская премия «Фонтанка.ру - Признание и Влияние»: шорт-листы сформированы - началось голосование

1 Голосуй за лучших

Целый месяц читатели «Фонтанки» называли своих кандидатов на звание лучшей компании в 12 номинациях Премии. Тысячи жителей нашего города рассказали нам, кому они доверяют, чьими услугами им нравится пользоваться и кто достоин называться лучшим в Петербурге. По итогам этого этапа оргкомитет сформировал шорт-листы во всех 12 номинациях, куда вошли по десять брендов, называемых чаще других.

18 октября стартовал новый этап Премии – голосование. На сайте «Фонтанки» каждый житель нашего города сможет выбрать ту компанию, которая ему нравится больше всего. 12 декабря мы назовем победителей – тех, кто наберет больше всего голосов в каждой номинации.

Мы призываем активно участвовать в нашем проекте как горожан, которые в своей повседневной жизни постоянно пользуются услугами компаний-номинантов, так и представителей бизнеса. Город должен знать своих героев.

Представляем вам победителей первого этапа голосования – топ-10 лучших компаний в 12 номинациях.