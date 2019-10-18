Бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона обвинили в сдаче игры в обмен на часы Rolex

Футбольный агент Джузеппе Пальяра обвинил бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона в договорном матче. Как сообщает 18 октября Mirror, Фергюсон якобы сдал матч Лиги чемпионов против «Ювентуса» в обмен на золотые часы Rolex стоимостью 30 тысяч фунтов.

При этом сам 64-летний Пальяра проходит фигурантом по делу о коррупции. Также Пальяра обвинил экс-тренера «Манчестер Юнайтед» в получении незаконной прибыли от трансферов футболистов.

Фергюсон возглавлял «Манчестер Юнайтед» 26 лет — с 1986 по 2013 год. Под его руководством команда дважды выиграла Лигу чемпионов, а также 13 раз стала чемпионом Англии. В общей сложности Фергюсон завоевал в составе МЮ 38 трофеев.

При Фергюсоне «Манчестер Юнайтед» играл с «Ювентусом» в Лиге чемпионов восемь раз. Четыре раза встречи завершались победой английского клуба, один раз по итогам игры была зафиксирована ничья, и трижды сильнее оказывались футболисты команды из Турина.



