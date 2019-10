После столкновения самолета с автомобилем погиб пилот. Он решил сесть прямо на дорогу

В американском штате Висконсин возле города Леджевью одномоторный самолет разбился после столкновения с автомобилем. Как пишет 18 октября Wbay, в результате инцидента погиб пилот.

Как сообщили в офисе местного шерифа, пилот собирался совершить посадку на частном аэродроме, но в итоге оказался на расположенной неподалеку дороге. Там он и столкнулся с автомобилем. Пилот погиб на месте, водитель машины госпитализирован с тяжелыми травмами.

Here you can see a mangled plane and debris in the field. @WBAY pic.twitter.com/vhanvIe315