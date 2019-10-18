В ЖК «Полис на Комендантском» установили веревочный парк

ГК «Полис Групп»

На территории 1 и 2 очереди ЖК «Полис на Комендантском» полным ходом идет благоустройство.

Напомним, готовность 1 очереди (секции № 18-20) составляет 88%, 2 очереди (секции №14-17) – 85%. На придомовой территории уже установили предусмотренный проектом веревочный парк. В ближайшее время начнется устройство резинового покрытия для зон активити и монтаж детских городков. На 60% завершена высадка газонов. На 70% выполнено мощение пешеходных дорожек плиткой. Завершены работы по укладке нижнего слоя асфальтового покрытия.

Жилой комплекс «Полис на Комендантском» возводится в районе Каменка, рядом со ст. «Комендантский проспект». Проект имеет большое социальное значение: средства, вложенные застройщиком в покупку участка, были направлены на достройку проблемных объектов ГК «Город».

Проект реализуется в 4 этапа, в рамках которых будет построено свыше 180 кв. м жилья, коммерческие помещения и два многоуровневых паркинга, способных разместить до 2110 автомобилей.

На территории комплекса будет создан детский веревочный парк, игровые комплексы для детей, выполненные из экологичных материалов, зона активити для взрослых. На первых этажах расположатся коммерческие помещения.

Плановый срок окончания строительства 1 и 2 очередей – 2 квартал 2020 года, 3 очереди – 4 квартал 2020 года.

Справка о компании ГК «Полис Групп»

ЖК "Полис на Комендантском" – застройщик ООО "ТИН Групп", проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/