«Трубы лопаются, сваи рушатся». Таяние вечной мерзлоты обходится России в 150 млрд рублей в год

Россия ежегодно теряет от 50 млрд до 150 млрд рублей из-за таяния вечной мерзлоты. Об этом в интервью Bloomberg 18 октября заявил замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков.

Он рассказал, что из-за оттаявшей почвы под угрозой находятся многие сооружения, построенные в Арктике: «Трубы лопаются, сваи рушатся», – уточнил Крутиков. При этом, по его словам, ситуация будет только ухудшаться.

Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) ранее опубликовала доклад, в котором предупреждала о грядущем таянии вечной мерзлоты. По их прогнозам, к 2100 году растает от 25% до 70% многолетней мерзлоты в зависимости от того, на каком уровне сохранятся выбросы парниковых газов. Уже сейчас почва, на которой в вечной мерзлоте строят дома, заводы, железные дороги и трубопроводы, проседает ежегодно на несколько сантиметров.

Как пишет РБК со ссылкой на ведущего научного сотрудника Арктического и антарктического научно-исследовательского института Алексея Екайкина, быстрее всего тает вечная мерзлота в районе городов Воркута, Салехард, Чита, Улан-Удэ и Петропавловск-Камчатский. Аналитики считают, что это может представлять серьезную опасность для российской нефте- и газодобычи.



