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Город
18.10.2019 17:17
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От Петербурга до Москвы за 5,5 часа. В «Автодоре» рассказали о повышении скорости на М-11

Председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко чуть сдвинул дату открытия последнего участка трассы М-11 Москва – Санкт-Петербург в рамках уже заявленного периода и высказался по поводу скоростного режима.

Как заявил Петушенко 18 октября на выставке «Дорога 2019» в Екатеринбурге, скоростной режим на М-11 будет поэтапно повышаться до 130 км/ч. Накануне глава ГИБДД РФ Михаил Черников там же, в Екатеринбурге, сообщил, что его ведомство одобряет введение ограничения в 130 км на платных дорогах: «Это абсолютно правильное решение, <...> здесь созданы все безопасные и комфортные условия».

«Мы с Черниковым обсуждали вопрос поэтапного увеличения скоростного режима до 130 км/ч. Можно будет за пять с половиной часов доехать от Москвы до Санкт-Петербурга», – цитирует слова Петушенко пресс-центр «Автодора». В настоящее время на всех платных участках М-11 разрешено двигаться на 110 км/ч, кроме обхода Вышнего Волочка (с 258-го по 334-й км), где верхняя граница доведена до 130 км/ч.

Кроме того, глава госкомпании сообщил, что строительно-монтажные работы на восьмом этапе (участок с 646-го по 684-й километр на территории Тосненского района Ленобласти и Санкт-Петербурга) закончатся в середине ноября, и «к исходу ноября этот участок будет открыт».


До этого звучал «ноябрь» без конкретики. 16 октября первый замминистра транспорта Иннокентий Алафинов заявил, что документы на участок будут готовы 15 ноября, точную дату открытия не назвал, но обозначил месячный диапазон.

Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»

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Примерно за месяц до открытия «Фонтанка» прокатилась по новому участку и оценила его готовность. Смотрите наши видео и фотографии.

Изначально дорогу планировали полностью сдать к чемпионату мира по футболу 2018 года, но сроки неоднократно сдвигали. В частности, год назад «Автодор» объяснил, что очередная подвижка связана с научными работами: археологический памятник, открытый под Тосно, оказался масштабным и богатым на находки.

Справка:

Скоростная автомобильная дорога М-11 Москва – Санкт-Петербург тянется от Московской кольцевой автомобильной дороги до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Санкт-Петербурга. Общая протяженность автомагистрали составляет 669 км. В основном она идёт параллельно существующей автомобильной дороге М-10 «Россия» с пересечением на км 58, км 149, км 208, км 258, км 334, км 543. Строительство М-11 велось в несколько этапов, каждый из которых являлся самостоятельным инвестиционным проектом.

Летом 2019 года был открыт участок с 97-го по 149-й километр, проходящий по территориям Московской и Тверской областей.

Строительство 7–8-го этапов по концессионному соглашению с госкомпанией «Автодор» ведёт «Магистраль двух столиц». Общая стоимость строительства 137,6 км от Мясного Бора до Петербурга составляет более 80 млрд рублей: 57,6 млрд рублей – капитальный грант от государства, остальное – деньги инвесторов. Концессионер будет эксплуатировать М-11 до 2041 года.

Компания «Магистраль двух столиц» создана в июле 2013 года инвестиционными банком ВТБ Капитал и французской компанией VINCI Highways (дочерним предприятием VINCI Concessions).

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