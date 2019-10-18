Под Петербургом запустили подстанцию для «Северного потока — 2»

Компания «Россети Ленэнерго» ввела в эксплуатацию подстанцию 110 кВ «Куземкино» в Кингисеппском районе Ленинградской области. Питать она будет компрессорную станцию «Газпрома» «Славянская», которая запускает газ в морскую часть трубопровода «Северный поток — 2».

Как сообщает пресс-служба компании 18 октября, подстанция построена менее чем за год.

В рамках проекта также появилось более 1,5 км воздушной линии 110 кВ «Нарвская ГЭС – Усть-Луга» и воздушная линия 110 кВ «Кингисеппская – Порт» с отпайкой на ПС 110 кВ Куземкино. Для обеспечения необходимой мощности на подстанции установлены два новых силовых трансформатора мощностью 16 МВА каждый. 100% комплектующих и оборудования подстанции — отечественного производства.

Газопровод «Северный поток — 2» мощностью 55 млрд куб. м газа в год пройдет из России в Германию по дну Балтийского моря рядом с уже действующим «Северным потоком». Проект предполагает строительство двух ниток трубопровода протяженностью 1224 км каждая. Его стоимость оценивается в €9,5 млрд.



