СМИ: Дочь Брюса Ли остановила премьеру «Однажды в Голливуде» в Китае

За неделю до премьеры в кинотеатрах Поднебесной приостановлена продажа билетов на последний фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Источники издания Variety уверяют, что причиной вето стала жалоба дочери Брюса Ли.

Она якобы возмущена образом отца, который создали в фильме американские кинематографисты, и обратилась в Национальное управление кинематографии Китая. Там показ киноленты приостановили до того, как авторы исправят необходимые сцены.

Для фильмов Тарантино китайская цензура не в новинку. В 2013 году закончился не начавшись прокат «Джанго освобождённого». Официально из-за технических проблем, неофициально — из-за сцен с обнаженными актерами. Как только их убрали из фильма, прокат возобновился.



