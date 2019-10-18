Водители Петербурга и области не могли поделить перекрестки. В Тихвине в ДТП попала машина Следственного комитета

Четверг, 17 октября, обошёлся на дорогах Петербурга и Ленобласти без жертв и большого числа пострадавших. Всего было зафиксировано 524 ДТП, травмировало в них 20 человек.

Как сообщает 18 октября Управление ГИБДД по городу и области, в Северной столице сотрудники ДПС зафиксировали 452 дорожных аварии, из которых 11 были с пострадавшими. Травмы получили 13 человек, в том числе двое детей.

Утром в Калининском районе сбили пешехода. У дома 3 по Кушелевской дороге 55-летний мужчина перебегал дорогу в неположенном месте и угодил под колеса «Ягуара». Случившееся попало на камеру видеорегистратора одного из очевидцев. Как стало известно «Фонтанке», пешеход получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и переломы позвоночника и костей таза.





Ещё одна серьёзная авария произошла днём в Приморском районе города. На Комендантском проспекте женщина на Hyundai не пропустила KIA, а та от удара врезалась в Volkswagen. В результате пострадали водитель и пассажирка «Хёндэ».

В Ленинградской области за минувшие сутки произошло 72 ДТП. Пострадавшие были в пяти случаях. Травмы получили семеро, все – взрослые. Авария с серьёзными последствиями произошла утром в Тихвине. Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД, около 6:20 на пересечении улиц Карла Маркса и Борисова столкнулись автомобиль Ford под управлением 64-летнего мужчины и KIA Rio, за рулём которого был 26-летний водитель. В результате мужчина за рулём «Форда» и 53-летняя пассажирка «КИА» получили тяжёлые травмы.

Как стало известно «Фонтанке», попавший в аварию Ford Focus зарегистрирован на СУ СК России по Ленинградской области, водитель – житель Тихвина. За рулем KIA с белорусскими номерами был гражданин Беларуси. Мужчина имеет временную регистрацию в России и проживает в Тихвине.