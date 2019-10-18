ЖК Nobelius от ГК «ПСК»: высокий темп строительства

ПСК

С начала строительства жилого комплекса бизнес-класса Nobelius прошёл один год. За это время выполнены самые трудоёмкие работы нулевого цикла, а монолитный каркас поднят до уровня 7 этажа. Согласно графику, завершение монолитных работ и возведение здания под крышу, запланировано на декабрь.

— Монолитные работы начались в феврале и за восемь месяцев мы вышли на верхние этажи. Это достаточно высокий темп строительства, — рассказывает руководитель проекта Алексей Рябощук. — Параллельно мы ведём облицовку первого-второго этажей натуральным камнем. Поэтому покупатели могут уже сейчас увидеть, как будет выглядеть часть фасадов. Внутри дома работы тоже идут. Мы приступили к монтажу воздуховодов вентиляционной системы. Зимой начнётся подключение к городским инженерным сетям.

После завершения монолитного каркаса и наружной отделки работы внутри здания продолжатся. С наступлением тёплой погоды, весной следующего года, начнётся благоустройство внутреннего двора. Здесь появится сквер с ландшафтным озеленением, детской площадкой и зонами отдыха. Двор будет закрытым и свободным от машин – для автовладельцев предусмотрен двухуровневый паркинг на 55 мест с доступом на лифте ко всем этажам.

В Nobelius 86 квартир, на двух верхних этажах разместятся квартиры с террасами и большими балконами. Напротив ЖК Nobelius – одна из старейших гимназий города, вокруг пять детских садов, шесть многопрофильных медцентров и торговая инфраструктура. До Петроградской стороны можно добраться на автомобиле за 10 минут.

Следить за ходом строительства можно через онлайн-трансляцию. В офисе продаж, рядом со строительной площадкой на ул. Выборгская, 4, представлены материалы внутренней отделки, макет будущего здания, информационные буклеты с планировками. Записывайтесь на консультацию по телефону (812) 640-38-38.

Справка о компании "ПСК"

ЖК Нобелиус – застройщик ООО "Виктория", проектная декларация на сайте http://nobelius.house/documents/