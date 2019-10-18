ГАЗ зарегистрировал новый логотип «Победы», права на который им вернул бизнесмен из Петербурга

Горьковский автозавод зарегистрировал товарный знак «Победа», а также разработал для него новый логотип. Он оформлен фирменным шрифтом ГАЗ, который используется на эмблемах современных моделей марки.

Изображение нового логотипа «Победы» показано в заявке на регистрацию, содержащейся в базе Федерального института промышленной собственности (ФСИП). Для чего компания планирует его использовать, пока не известно. Кроме автомобилей и запчастей для них, эмблема может появиться и на сувенирной продукции или игрушках, пишет 18 октября Autonews.

Права на бренд «Победа» (а также «Чайка») «Группа ГАЗ» получила в 2009 году. В 90-х годах автозавод не стал их продлевать, и бренды приобрел петербургский бизнесмен и совладелец компании «ЛЭК» Павел Андреев. В 2007 году ГАЗ заявил о намерении вернуть «Победу» и «Чайку» себе, но случилось это только в 2009-м. Андреев уступил права на бренды добровольно без сделки, заявив: «Главное, чтобы они сделали эти машины».

В апреле 2019 года подмосковная компания «Хартунг», принадлежащая семье депутата Госдумы от Челябинской области Валерия Гартунга, подала в суд иск к ПАО «ГАЗ» с требованием досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «Победа» в связи с «его неиспользованием». Компания собиралась производить под этой маркой специальную технику. Однако суд в удовлетворении иска отказал, пишет «Российская газета».



