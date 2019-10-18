Трудовых мигрантов в Петербурге выстроили в очередь в автозаки

Рейд по местам сбора трудовых мигрантов проходит по всему Петербургу с утра 18 октября. Полиция и Росгвардия ищут нарушителей и помнят про драку на Апраксином рынке.

Порядка двух сотен оперативников и бойцов ОМОН Росгвардии задействованы в мероприятиях по проверке мест сбора иностранцев. По данным «Фонтанки», под внимание попали 15 объектов по всему городу, в том числе, сообщили источники 47 news, универсам «Народный» и Сенной рынок.

Последний стал отправной точкой в новом витке рейдов. Так полиция отвечает на массовую драку со стрельбой на Садовой улице месяц назад. В ночь на воскресенье, 15 сентября, там собрались около 50 иностранцев. В Мариинскую больницу уехали двое мужчин из Таджикистана, были задержаны 12 человек и возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

11 октября полиция и СОБР будили иностранцев в квартирах. Проверили порядка 20 адресов в Центральном, Красногвардейском, Невском, Фрунзенском и Приморском районах.

Рейды в качестве ответа на агрессивное поведение мигрантов проходили в Петербурге и после драки на Салова, домой в итоге отправились десятки человек. С особым пристрастием проверяли адреса в Петродворцовом районе после того, как иностранец напал на сотрудника дорожной полиции.



