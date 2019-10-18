«Хотите как в Барселоне?» Очевидцы рассказали «Фонтанке», как Каталония пришла к забастовке

Север Испании пылает по ночам. Сотни пострадавших и десятки задержанных. Барселона к концу недели допротестовалась до всеобщей забастовки. О происходящем с места событий нам рассказали очевидцы.

AP Photo/Manu Fernandez/ТАСС

Длительные тюремные сроки каталонским политикам, которые в 2017 году безуспешно пытались провести референдум о независимости региона от Мадрида, несколько дней подряд остаются причиной массовых протестов в Барселоне и других городах на северо-востоке Испании. Отменяются авиарейсы, нарушено ж/д сообщение, перекрыты федеральные трассы. В ночь на пятницу в Барселоне снова горели баррикады.

«Фонтанка» пообщалась с местными жителями о том, как меняется протест, действия Мадрида и настроения людей.

Житель Барселоны, гид и блогер Павел Кирилёнок несколько дней не покидал улицы каталонской столицы.

- Павел, в Барселоне опять горят баррикады?



– Сейчас нет. Ночью было весело, хотя начиналось всё безобидно. Собрались помитинговать в расслабленном формате. Устроили так называемую уличную Олимпиаду. Люди пришли в центр города с футбольными мячиками, ракетками. Играли в футбол и теннис. Собралось около 20 000 человек. Но потом события стали резко обостряться, потому что в этот же день в другой части Барселоны решили собраться сторонники ультраправых организаций и сторонники единой Испании. В какой-то момент происпанские ультрас стали спускаться к месту этой импровизированной Олимпиады. Причём полиция никак этому не препятствовала. В итоге две группы сошлись, и начались стычки. Закончилось всё тем же, чем и в предыдущие две ночи. Около полуночи полиция начала разгонять вообще всех, кто находился в центре города. Причём без особых на то причин. Опять были построены баррикады, опять их подожгли. Чуть меньше, чем в прошлые две ночи, но в целом повторилось всё то же самое.





- Сторонники единой Испании и ультрас – это приезжие люди? Их много?

– Большинство из них – это местные жители, никакие не приезжие. В Каталонии, безусловно, есть и сторонники единой Испании. Это их радикальное ядро. Футбольные фанаты, ультраправые группировки, неонацистские организации. При этом их было от силы 300-400 человек. Но они вели себя очень агрессивно. У них были заготовлены железные палки, ножи и так далее.

- Почему полиция их не остановила? Почему их не купировали до того, как они дошли до протестующих «олимпийцев»?

– Этот вопрос обсуждают здесь все. Официально полиция говорит: «Мы не справились. Столько всего происходит в Каталонии. Манифестации в разных местах. Перекрытые дороги». Мол, полицейских сил на этот раз не хватило, чтобы купировать протестующие группы. Но выглядело это всё как откровенная провокация. Поэтому тут активно ходят слухи, что это чуть ли не намеренная история. Возможно, Мадриду после начала столкновения с полицией в среду нужен повод для силового решения ситуации. Им нужно показать, что все вышло из-под контроля, что на улицах бои. Чтобы применить силовые методы, настоящий разгон, им, возможно, и нужна такая картинка. Были сняты кадры вплоть до того, что полицейские чуть ли не братались с неонацистами, узнавали своих знакомых и так далее.

- Город горит не первую ночь. Но до сегодняшнего дня причина ведь была не в ультрас?



– Нет. Предыдущие ночи причина была в том, что полиция пыталась разгонять молодёжь из центра города. А в ответ начинали строить баррикады, поджигать их. По официальной версии этих так называемых комитетов в защиту Республики, которые занимаются организацией протестующих, они действовали в рамках «самозащиты». Они говорят, что баррикадами они пытаются защитить себя от полиции.

- То есть город не горит, пока нет полицейских?

– Исходя из того, что видел лично я, что знаю от своих друзей, пока полиция не появляется и не вмешивается, никто ничего не поджигает. Задачи просто погромов, поджогов и беспорядков у манифестантов нет. Но при попытках выстраивания полицейских кордонов тут же следуют попытки его прорыва. Как это происходило в первые дни: собирается манифестация, например, у официального представительства правительства Испании в Барселоне. Полиция перекрывает подходы к зданию. Манифестанты начинают прорывать барьеры. И тогда начинается всё веселье. Повторюсь, это важно: нет погромов.

Смотреть в новом окне Павел Кирилёнок

- Кто участвует в протестах сегодня? Это юные радикалы или есть люди взрослые, пожилые?

– Этот протест очень разнообразный. В нём принимают участие люди всех возрастов и всех социальных групп. Просто каждый делает это по-своему. Понятно, что до вас в России доходит информация, когда что-то горит. Но в данный момент десятки тысяч людей идут абсолютно мирными маршами по всем автомагистралям Каталонии. И это как раз люди среднего возраста и старше. Десятки тысяч людей собираются на обычные мирные манифестации. Ну а молодёжь от 16 до 20 периодически переходит к силовым столкновениям с полицией. Для меня и других местных жителей это стало полным шоком. Этого раньше здесь никогда не было. Есть подозрение, что это та молодёжь, которую воспитали события 2017 года при разгоне референдума о независимости. Настолько тогда местных шокировал разгон мирной акции, что сейчас они стали организованно противостоять властям.

- Протесты идут на спад?

– Пока что ни о каком спаде говорить нельзя, в пятницу всеобщая забастовка. Пожалуй, сегодня будет один из самых массовых дней протеста. В данный момент перекрыто 37 автомобильных дорог в Каталонии. Перекрыты все индустриальные комплексы, все промышленные предприятия закрыты. Они сейчас не могут работать, даже если бы захотели. Сегодня город ждёт кульминация. А потом два выходных дня, а это значит, что будет огромное пространство для продолжения протестов.

- Вы сказали, что вчера было около 20 000 человек. Сколько ждёте сегодня?

– Речь уже идёт о сотнях тысяч. Люди на самом деле идут пешком из районов по перекрытым трассам. Это чётко организованная акция. В каждом населённом пункте, который они проходят, организуется ночлег. Организуется питание. Невероятный уровень солидарности! Кто не может сам идти, подносит бутерброды, матрасы приносят в спорткомплексы, чтобы участники марша могли отдохнуть.

- То есть это как с нашим якутским шаманом, который шёл в Москву, а его подкармливали сердобольные жители придорожных деревень?

– Да. Но тут шаманов, мягко говоря, побольше (смеётся).

- Как умеренные местные жители смотрят на это всё?

– Конечно, здесь нет единства по отношению к протестам. Не будем забывать, что идею независимости поддерживает от силы половина жителей Каталонии. Вторая половина смотрит на это скептически. Но сам факт многолетних тюремных сроков для лидеров борьбы за независимость возмутил здесь если не всех, то абсолютное большинство. Даже те, кто был против независимости Каталонии, оказались возмущены тем, что Мадрид вот таким способом решил выходить из ситуации, вместо каких-то переговоров. Настроение описывается фразой «достали уже всех».

- Кто-то обсуждает возможность отмены приговоров осуждённым чиновникам? Есть такая дискуссия?

– Нет. Даже речи об этом не идёт. В Мадриде эту ситуацию не рассматривают. Более того, в Мадриде даже не рассматривают идею каких-либо переговоров с каталонцами. Единственные сценарии, которые рассматривает Мадрид: побунтуют и успокоятся, либо закрутим гайки. Ходят слухи о введении чрезвычайного положения в Каталонии, если в ближайшие дни протесты не пойдут на спад.

- Мы знаем, что отменяются внутренние авиарейсы, ж/д сообщение, общественный транспорт. Все встанет?

– Я не думаю, что аэропорт полностью закроют на длительное время. Общая стратегия протестов – не удерживать одну точку, а действовать максимально мобильно, гибко, разными точечными ударами. Например, аэропорт был перекрыт 14 октября на протяжении целого дня, когда были объявлены переговоры. Вечером того же дня блокада аэропорта была снята, и с тех пор он функционирует относительно нормально.

- Как действуют силовики? Из СПб , судя по картинкам, это похоже на прошлогодний Париж.

– Есть какие-то сходства и отличия. Здесь пока протесты менее агрессивные, но более массовые.

- Есть ли среди протестующих гости из Франции, известной своими анархистами?

– Нет, никаких французов здесь нет, каталонцев и барселонцев не надо учить анархизму. Барселона была мировой столицей анархизма, тут еще в 1936 году анархистская революция состоялась. Анархисты практически контролировали город на протяжении года, в гражданскую войну. Так что тут никакие французы не нужны.

- Чем стреляют по протестующим? На фото видны огромные пули.

– Стреляют какими-то резиновыми снарядами, размером с теннисный мячик, либо круглыми, либо продолговатыми. Пено-резиновые пули, которые, как правило, серьезно человека не травмируют, но оставляют основательную кровавую ссадину. И уже два человека лишились в ходе протеста глаз, потому что при попадании снаряда в глаз шансов уже нет.

Помимо травм глаз есть переломы, полиция при задержании действует очень жестко. Это те, кто попал под полицейский фургон. Полиция тут применяет тактику так называемых каруселей. Они гоняют на фургонах по улицам Барселоны, пытаясь таким образом разогнать протестующих. Вряд ли у них есть задача кого-то сбить, но периодически кто-то под колеса попадает.

- Каковы на сегодняшний день требования людей? Освобождение тех, кто получил сроки от 9 до 13 лет?

– У этого протеста сейчас нет конкретных требований. У него нет организаторов и оформленных политических заявлений. Это вспышка гнева, протест против тюремных сроков каталонским политикам в первую очередь, и протест за независимость в целом.

- Политики сейчас почему не формулируют требования? Всех посадили? Или они не хотят, чтобы посадили еще и их?

– В каталонской политике сейчас полный хаос. Приговоры почти абсолютно всей политической элите абсолютно деморализовали политиков, они в полном шоке, не могут между собой ни о чем договориться, боятся сказать лишнего, потому что никому не хочется стать следующим. Политики сейчас на втором плане. На первом – простые люди и их самоорганизация.

- Происходящее мешает вам работать и зарабатывать?

- Я нахожусь в Каталонии и стараюсь мониторить ситуацию в разных местах, езжу. По работе у меня до последних двух дней все было прекрасно, сейчас у нас должен был начаться низкий сезон в любом случае, в плане туризма. Важно понимать одну вещь: Барселона живет своей жизнью, точно так же, как это было и во Франции, и в Киеве во время Майдана. Одна точка «горит», а в двух кварталах от нее туристы пьют вино и едят паэлью, смотрят достопримечательности. Русских туристов много. Пока серьезного влияния на туризм ситуация не оказала.

О ситуации за 50 километров от Барселоны «Фонтанке» рассказала турист из Санкт-Петербурга Юлия Добровольская.

«Мы в Калелье (курортный городок в 50 километрах от Барселоны. – Прим. ред.). На домах люди вывешивают флаги Каталонии и транспаранты «Свободу политическим заключённым». Видели, как студенты уехали в Барселону на электричке. Ситуация здесь спокойная, но магазины сегодня закрывают раньше. Уже около 11.30 нас попросили поскорее завершить покупки и уйти из небольшого магазинчика с модной одеждой. Мы спросили о причине столь раннего закрытия. Все просто. Владельцы собираются на митинг в Барселону. Многие прямо при нас садятся на мотоциклы и машины».

Ещё ближе к Барселоне в приморском Матаро перекрыты улицы в центре города, рассказал «Фонтанке» местный житель Дмитрий.

Смотреть в новом окне житель Матаро Дмитрий

«В городе (30 километров до Барселоны. – Прим. ред.) тихо и спокойно, в центре и на главной ж/д станции есть небольшое количество людей, в основном молодые люди, школьники. Все жители выходят на мирные демонстрации у здания мэрии по вечерам, пожилые в том числе. Сегодняшняя забастовка пока не очень ощущается, малый бизнес весь почти работает, открыты кафе и бары, магазины, аптеки. Но не работает транспорт, закрыты школы, но таксисты дежурят на остановке. Они все работают как ИП, по-местному aut?nomo, потому им дорого бастовать. Перекрыта трасса N-II (Nacional) в районе жд станции Matar?. Эта трасса проходит по всему побережью почти до Франции. Люди сидят на асфальте, лица не закрывают, по возрасту школьники. Полиция отсекла сегмент дороги, чтобы никто не мог подъехать к сидящим, наблюдает за порядком. Нет упора на школьников. Просто именно в этот час так, занятия же отменили. Остальные либо уехали в Барселону, либо так и работают».

Подробности из аэропорта Барселоны «Фонтанке» рассказала фотожурналист Анна Гальперина, которая ждёт рейса на Москву.

«Утро в Барселоне прошло спокойно. На улицах тихо, машин значительно меньше, чем обычно. Такси не ходит. Из общественного транспорта работает только метро, но поезда ходят реже, чем обычно. Однако никакой толпы или паники нет. Людей много, но не больше, чем в московский час пик, например. Люди вежливы, пропускают друг друга, не толкаются, улыбаются и благодарят. До аэропорта со станции Verdaguer удалось доехать за час, то есть за обычное время. В аэропорту тоже все спокойно (во вторник, 15 октября, ситуация была прямо противоположной. – Прим. ред.). Полиция есть, но, опять же, сравнивая с московскими августовскими протестами, полицейских немного, они в бронежилетах и с дубинками, но без шлемов, не агрессивны. В здание аэропорта вход свободный, никаких рамок на входе, очередей тоже нет. В зале прилёта много людей, в том числе тех, кто сидит на полу. Ждут, но не знаю чего, если честно, не разговаривала с ними. Вообще, мне кажется, что здесь отношение к протестам другое, по сравнению с той же Москвой. Меньше злости и жестокости со стороны властей. У нас крутили тех, кто просто мимо шёл, здесь больше наблюдают и разгоняют, но никаких массовых задержаний нет».

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанки.ру»