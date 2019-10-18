Представители Ротенбергов опровергают интерес в издании российских учебников, о котором сообщили СМИ

Компании, близкие к Аркадию Ротенбергу, получили контроль почти над 100% рынка школьных учебников, уверяет 18 октября Meduza. При этом представитель миллиардера утверждает, что у того нет никаких связанных с этим интересов.

Созданная в конце 2018 года компания «Руститанинвест» под руководством бывшего директора телевизионного продакшна «Красный квадрат», принадлежащего Аркадию Ротенбергу, купила группу издательств «Российский учебник» — одного из крупнейших в России издателей учебной литературы, пишет издание со ссылкой на совладельца «Российского учебника» и группы «Эксмо-АСТ» Олега Новикова. Сумма сделки — около 6 млрд рублей.

В 2013 году Аркадий Ротенберг стал совладельцем издательства «Просвещение» — старейшего игрока на рынке школьных учебников. Общий объем рынка школьных учебников оценивается в 25,3 миллиарда рублей. Из них 17,7 млрд — выручка «Просвещения», а 6,3 млрд – «Российского учебника». При этом в 2017-м бизнесмен расстался с этим активом. Кроме того, представители предпринимателя подчеркнули, что "Аркадий Ротенберг не поддерживает деловых контактов с бывшим сотрудником Алексеем Кисиным".

Как писала «Фонтанка», с 2014 года между издателями учебников и профильным министерством шли споры о федеральном перечне учебников. Как говорили в «Российском учебнике», в последнем списке, составленном Минпросвещения, доля издательства «Просвещение» выросла с 35 до 53%, а издательского дома «Российский учебник» — сократилась с 46 до 26%.



