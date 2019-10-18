Поймать «пожилое» бабье лето. Петербуржцев ждут тёплая суббота и солнечное воскресенье

В предпоследние выходные октября петербуржцам обещают располагающую к прогулкам погоду. Пропускать внезапно высокий плюс не рекомендуется, потому что так тепло уже не будет.

Фото: Ксения Потеева/"Фонтанка.ру"/Архив

По данным Северо-Западного гидрометцентра, в субботу, 19 октября, дневная температура подскочит до +13 градусов, что почти вдвое выше сегодняшних показателей. Ветер останется слабым, и променад рискует подпортить разве что накрапывающий дождь.

К воскресенью столбик термометра просядет на один-два градуса, ночью и утром на город опустится туман. Днём, как обещают синоптики, прояснится, и конец недели обещает быть солнечным и сухим.





Фото: Ксения Потеева/"Фонтанка.ру"/Архив

До конца месяца таких высоких температур в прогнозах больше не предвидится, однако минуса днём можно не опасаться. В Гидрометцентре тепло в октябре шутливо окрестили «пожилым» бабьим летом.

«В августе, по народному календарю, наступает молодое бабье лето, в сентябре — зрелое, а это можно назвать "пожилым" бабьим летом», - заявили там.

Если верить метеорологам, то резкого похолодания не будет и в ноябре.