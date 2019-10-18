Дело о «снежном картеле» как зеркало русского госзаказа. От Смольного требуют больше не смешивать сезоны и районы

Антимонопольщики рассчитались с долгами прошлой зимы накануне следующей. Дорожникам выпишут огромные штрафы, а содержание дорог заставят дробить на десятки контрактов.

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

Свое заключение по итогам расследования дела о «снежном картеле» антимонопольная служба оглашала 18 октября. Присутствовали делегаты от комблага и от всех дорожных предприятий, которых виртуально в этот картель и объединили. В принципе, в похожем составе за похожим овальным столом они заседали зимой в комитете, составляя планы по уборке на день и отчитываясь по вечерам. Сотрудник УФАС поинтересовался, есть ли представители от заявителя — депутата ЗакСа Максима Резника. «Есть, – с готовностью откликнулся Резник, – я сам за себя».

«Фонтанка» рассказывала, как дело с громким названием «о снежном картеле» было возбуждено в январе в отношении компаний СПб ГУДП «Центр», ООО «Коломяжское», АО «Автопарк № 7 Спецтранс», СПб ГУДП «Путь», ОАО «Автодор СПб» и ГУДСП «Курортное». Эти организации заподозрили в заключении картельного соглашения на торгах по содержанию дорог. Поначалу речь шла о 13 контрактах, которые были заключены в прошлом году на 2019-й. Однако в итоге расследование захватило весь период 2016-2018 годов, соответственно выросло как число конкурсов — с 13 до 39, так и их совокупная стоимость — с 8,3 млрд до 24 млрд рублей. Заявителем, помимо Максима Резника, была городская прокуратура. Не то чтобы в 2019 году контракты распределяли особенно нахально; дело стало частью общей кампании по аудиту системы на фоне заваленного снегом города и скорых выборов.

Как писал Ежи Лец, некрасиво подозревать, когда вполне уверен, но в итоге расследование заняло 10 месяцев. Комиссия УФАС установила, что дорожники нарушили две статьи Закона о конкуренции: № 11 запрещает соглашения между конкурентами, которые могут привести к поддержанию цен и разделу рынка по территориальному признаку; № 16 - соглашения или согласованные действия между предприятиями и органами власти. Соответственно, комблаг пошел по 16-й статье об руку с компаниями, а также провинился по 17-й: запрет на действия, которые могут привести к ограничению конкуренции, в том числе путем включения в состав лотов работ и услуг, между собой не связанных. Что касается территориального укрупнения лотов, то это тоже сочтено ограничением. «Мы не говорим о соседних районах, это может быть оправдано, как в случае с Василеостровским и Петроградским, – подчеркивают в УФАС. – Но, например, объединение Курортного, Петродворцового и Кронштадтского нам кажется нецелесообразным».

По мнению УФАС, предприятия фактически имитировали конкурентную борьбу на аукционах и разделили между собой территорию города по административно-территориальным районам. Действия дорожников координировались комитетом по благоустройству, что объяснимо: 5 из 6 компаний (кроме «Автопарка №7 Спецтранс» ) принадлежат городу.





Комитету выставлено предписание устранить нарушения и не допускать их в будущем. К административной ответственности фигурантов намерены привлечь в ближайшее время, в целом на это дается год. Размер лотов может оказать дорожникам дурную услугу – Тукаев обещал «оборотные» штрафы, которые исчисляются сотнями миллионов. Соображения УФАС по поводу уголовной составляющей — статья 178 УК, «Ограничение конкуренции», – ведомство передаст в экономическую полицию. Подробный текст решения будет готов в течение 10 дней.

Замглавы комблага Кирилл Пащенко отказался комментировать решение антимонопольщиков, но все комментарии чиновники давали в ходе проверки УФАС. Ее результат включает большой массив данных - от актов и пояснений до трудовых книжек и отчетов системы «Глонасс». В частности, в документе отбиваются доводы комитета о том, что объединение районов удобно с точки зрения расположения снегоприемных пунктов. Если снега в том или ином районе слишком много, можно вывезти его в соседний — например, из Курортного в Приморский, либо на пункты временного хранения. «О формальности объединения указанных районов в одну закупку может свидетельствовать тот факт, что фактически 100% работ по государственным контрактам в части содержания дорог Петродворцового района были переданы по договорам субподряда ГУДСП «Петродворцовое»», – добавляет УФАС. Подлинный смысл триады «Петродворцовый — Кронштадтский — Курортный» видится в том, что на крупный конкурс сложнее заявиться из-за большого обеспечения контракта для участия; в данном случае — от 60 до 78 млн рублей в каждый из трех годов.

Конкуренция между компаниями на свободном рынке могла бы быть пожестче, считает УФАС; в качестве доказательства приводят многочисленные примеры того, как шестеро смелых (плюс обанкротившееся «Гражданское») активно нанимали друг друга на субподряд. Иногда речь идет о «зеркальном» субподряде — то есть полной передаче контракта другой компании; так было в конце года, когда «Автопарк №7 Спецтранс» заключил договор с ООО «СП «Северное» на полмиллиарда, что «свидетельствует о наличии потенциального конкурента на рынке работ по комплексной уборке и содержанию дорог».

Общее же количество субподрядчиков по различным видам работ исчисляется десятками, и разыгрывать их предлагается по отдельности. Тем более что выполняются они по совершенно разным техрегламентам и относятся к разным классификаторам. Комблаг ссылался на приказ Минтранса, который включает в содержание дорог ремонт, уборку снега, летнюю уборку и диагностику. Но из этого не следует, что надо искать общего подрядчика на все работы и на все сезоны. «В случае с оценкой результаты в итоге были переданы в лаборатории, которых у самих компаний нет. Почему это не отдельный рынок?» – спрашивает Тукаев. А на выходе получается опять же укрупнение лотов. «В результате вышеуказанных действий по формированию лота был ограничен доступ хозяйствующих субъектов на рынок, создан безальтернативный порядок осуществления работ по содержанию объектов благоустройства, поскольку последние три года только СПб ГУДП «Центр», СПб ГУДП «Путь», СПб ГУДСП «Курортное», ОАО «Коломяжское», ОАО «Автодор СПб», АО «Автопарк №7 Спецтранс» являются подрядчиками по данному виду работ, и соответственно устранена конкуренция на указанном рынке», – пишет УФАС.

Ведомство промониторило конкурсы за три года и увидело, что контракты получали одни и те же предприятия по одним и тем же схемам с одними и теми же противниками.

Стартовая стоимость в результате снижалась максимум на процент. Сами дорожники объясняли это низкой рентабельностью: участник надеется, что компания, подавшая ценовое предложение первой, будет отклонена по вторым частям заявки. Понижаться сильнее не дает объем работ — он и так сильно выше, чем обеспечено контрактом. УФАС ссылается на справку по вывозу снега 1-20 февраля 2019 года АО «Автопарк №7 Спецтранс», где говорится о доходности в 43,14%. Да и в целом ведомство не готово принимать на веру идею о том, что предприятия заявляются на заведомо нерентабельную работу. «Никто нормально не просчитывал экономическую составляющую, – говорит Тукаев. – Потому что компании сами подают данные, сами выполняют работы и сами осуществляют ремонт. Говорят, что здесь колейность такая-то, и потом сами же ремонтируют. Перепроверки нет, сколько денег необходимо». Кроме того, дорожники каждый год взыскивают через суды свои экстрарасходы.

УФАС задает вопрос, как так вышло, что при шести интересантах в 38 аукционах из 39 было лишь по 2 участника. «На заседаниях комиссий ответчики указали, что подобное участие обусловлено рентабельностью для компании, а также географическим расположением автоколонн каждого из хозяйствующих субъектов», – говорится в отчете. Антимонопольщики перепроверяют эту историю и выкатывают список, из которого видно, что заявившийся, но обреченный на поражение кандидат часто не имел автоколонн в данном районе.





В заявках квазиконкурентов найдены даже общие ошибки: то тут, то там всплывают полипропиленовые мешки, отрезные (алмазные) круги и детали закладные — хотя их нет в конкурсной документации. Первые части заявок разных компаний создавались под общей учетной записью.

Тукаев подтверждает, что такая координация удобна чиновникам — это видно и в протоколах оперативных совещаний за подписью теперь уже бывшего главы комблага Владимира Рублевского. «Исполнители по контрактам, заключенным в 2018 году, вне зависимости от районов, по которым были заключены государственные контракты и подрядные договоры, направлялись в конкретные районы города, – сообщает УФАС. – То есть фактически безвозмездно оказывали услуги, требующие финансовых затрат за пределами, установленными контрактом с комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга». Комитет все объяснял «доброй волей» подрядчиков, а они сами — социальной значимостью работ.

Смольный и дорожники почти наверняка будут оспаривать предписание УФАС в суде. Дело не только в штрафах: если воспринимать предписание буквально, то комитет прямо сейчас должен менять свой план закупок, потрошить проекты контрактов, отрезая от них отдельные виды работ, проводить оценку и объявлять вместо 13 конкурсов в 5 раз больше. «Как мы должны контролировать работу сотни подрядчиков? – спрашивает высокопоставленный собеседник в хозяйственном блоке Смольного. – И при чем здесь картель? Это что за картель такой, где контракты недофинансированы на 30%, а рабочие по 40 тысяч получают?». Напомним, в ходе нулевых чтений бюджета комблаг запрашивал 5 млрд рублей плюс к тем 9 млрд, что уже были заложены на 2020 год. Однако на данный момент в проекте документа вписано 10,8 млрд. С другой стороны, удалось на 3 млрд закупить 470 единиц уборочной техники — деньги по кредиту будут отдавать в следующем году. Напомним, в начале недели свою должность оставил многолетний председатель комблага Владимир Рублевский.

Впрочем, система содержания дорог в любом случае изменится в ближайшие годы. «Завершив оснащение и подготовку персонала и сбалансировав нормативы, мы сможем перейти к следующему этапу реформы: передать полномочия с необходимыми ресурсами и финансированием районным администрациям и их подведомственным учреждениям», – заявил в начале недели губернатор Александр Беглов.

Вице-губернатор Николай Бондаренко пояснил «Фонтанке», что, по сути, речь идет о московском опыте. «Часть работ по дворовым территориям и улицам районного значения закрепить за районными предприятиями, часть оставить комблагу, который будет обслуживать магистрали, проспекты, набережные, – говорит чиновник. – Там всем хватит работы. Наверное, из каких-то предприятий будут выделяться силы и средства на районное звено. Из других, наоборот, формироваться крупная структура для магистралей. Подробнее процесс будет понятен позже».

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»