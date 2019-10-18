Депутат Госдумы испугался «отключения России» от Интернета. Он предложил бизнесу перейти на отечественный софт

Автор телеграм-канала «Душитель интернета» депутат Госдумы Антон Горелкин 18 октября направил главам крупнейших телеком- и IT-компаний России вопрос, как бороться с возможным восстанием машин иностранного производства.

Официальные депутатские запросы получили руководители операторов сотовой связи МТС, «Мегафон», «Вымпелком» и «Теле2», а также офисы «Яндекса», «Рамблер&Ко» и Mail.ru Group. Подозревая, что все они используют в своей работе оборудование иностранного производства, народный избранник в своих письмах предупреждает компании о возможной грядущей блокировке рабочих инструментов и предлагает взамен использовать российские аналоги.

Инициатива связана с инцидентом на одном из объектов «Газпрома» – компания 15 октября заявила, что две компрессорные станции дистанционно отключил австрийский производитель. Правда, отключение произошло в 2012 году, еще до всех санкций, и о конкретных причинах случившегося «Газпром» не распространяется.

«В сети пошли шутки о том, что американцы скоро научатся через сеть отключать граждан России. А я вот повода для шуток не вижу. Потому что оборудование для добычи и перекачки газа Россия может и сама производить. А, например, наши крупнейшие телеком-компании ... целиком построены на импортном оборудовании и софте. Да, мы много говорим о замещении, но процесс пока выглядит болезненным и медленным», – пишет Горелкин в своем телеграм-канале.





Депутат попросил участников рынка дать ответы, какое оборудование используют компании для работы и готовы ли они оперативно ликвидировать последствия его возможного дистанционного отключения. На звонок «Фонтанки» представитель нижней палаты не ответил.

Антон Горелкин входит в состав думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи с октября 2016 года. Политик известен своим пабликом под названием «Душитель интернета», в котором в октябре 2019 года обсуждается информация о проекте закона, ограничивающем доли иностранных инвесторов в капитале российских интернет-ресурсов до 20%.

Акции «Яндекса» в конце прошлой недели упали на московской бирже и американских рынках, IT-гигант потерял 100 млрд рублей. Сам депутат усомнился в своем влиянии на котировки поисковика и шутливо спрогнозировал, что акции, возможно, еще подрастут, если «зарядить» кого-то из чиновников выступить против законопроекта.