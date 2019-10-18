СКА получил из «Витязя» лучшего вратаря лиги в обмен на своего запасного

Хоккейные клубы СКА и «Витязь» обменялись игроками. Как сообщает 18 октября пресс-служба армейской команды, в Подольск отправились голкипер Петр Кочетков и нападающий Алексей Бывальцев, игроками армейцев стали вратарь Александр Самонов и нападающий Артем Швец-Роговой.

На счету 20-летнего Кочеткова в сезоне 2019/20 6 матчей (по три победы и поражения). Начинал он сезон в качестве основного вратаря, но из-за нестабильной игры его место занял Алексей Мельничук. У Кочеткова 88,7% отбитых бросков и 2,62 пропущенных шайбы в среднем за игру.

25-летний Бывальцев за два сезона в СКА так и не смог закрепиться в основном составе. На его счету в текущем чемпионате 1 гол, 4 результативные передачи и показатель полезности – 2 при среднем игровом времени 16 минут 8 секунд.

24-летний вратарь Александр Самонов три сезона провел в МХЛ в составе «Русских Витязей». Стал обладателем Кубка Петрова в составе петербургского «Динамо». Лучший хоккеист плей-офф ВХЛ 2018 года. В этом сезоне в составе «Витязя» провел 7 матчей в КХЛ и одержал 6 побед, отражая в среднем 97.6% бросков. Две игры Самонов провел на ноль. Занимает первое место в лиге по проценту отбитых бросков (97,6%) и среднему количеству пропущенных шайб (0,88).





24-летний центральный нападающий Артем Швец-Роговой. С 2015 года выступает в основном составе «Витязя». В прошлом сезоне вошел в состав олимпийской сборной России. В этом году в составе «Витязя» провел 11 матчей в КХЛ и отметился 5 (3+2) очками при показателе полезности +2.

Ранее стало известно, что зарплатная ведомость СКА в сезоне 2019/20 составляет 1,75 млрд рублей – это меньше на 358 млн рублей по сравнению с прошлым чемпионатом.