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Строительство
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18.10.2019 14:54
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ГК «ПСК» приступила к нулевому циклу ЖК «Новый Невский»

ГК «ПСК» приступила к нулевому циклу ЖК «Новый Невский»

ПСК

На строительной площадке ЖК «Новый Невский», который ГК «ПСК» возводит рядом с Невским проспектом, начались работы нулевого цикла. Разработка котлована, подготовка, стабилизация и устройство фундамента — самый продолжительный, трудоёмкий и ответственный этап строительства.

— Создание нового фундамента требует не только расчистить весь необходимый объём ниже нулевой отметки, но и стабилизировать территорию вокруг котлована, — отмечает руководитель проекта Борис Жуков. — Для этого мы погружаем шпунтованные ограждения такие, как используются в строительстве гидротехнических сооружений. Параллельно с этим идёт погружение свай. Эта часть работ выполнена на 40%. Кроме этого на площадке появится распорная система. Это дополнительное укрепление котлована для исключения влияний на расположенные поблизости здания. И, конечно, создаётся система защиты от грунтовых вод.

После выполнения всех подготовительных работ начнётся заливка фундаментной плиты. Сейчас все работы ведутся в соответствии с графиком.

ЖК «Новый Невский» представляет собой два семиэтажных корпуса на 120 квартир с подземным паркингом на 89 мест. Последний этаж с видовыми квартирами с террасами, откуда открывается вид на центральную городскую панораму.

Окончание строительства запланировано на IV квартал 2021 года, но прочувствовать атмосферу будущего ЖК можно уже сейчас. Для этого достаточно посетить офис продаж на Невском проспекте, 163Б. Здесь же можно получить персональную консультацию и выбрать свою будущую квартиру.

Офис продаж работает с 10 до 20 по будням и с 11 до 19 по выходным. Подробная информация о проекте и запись на консультации по телефону: (812) 429-82-53.

Справка о компании "ПСК"

ЖК «Новый Невский» – застройщик ООО "Тележная 32", проектная декларация на сайте https://newnevsky.ru/documents/

 

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