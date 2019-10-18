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Город
18.10.2019 17:32
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30 км/ч и платный въезд «на перспективу». Смольный прописал рецепт дорожного движения в Петербурге

Городские власти освежили комплексную схему организации дорожного движения до 2033 года. Автомобилистов притормозят и разведут с пешеходами на светофорах. Зато общественный транспорт станет быстрее.

30 км/ч и платный въезд «на перспективу». Смольный прописал рецепт дорожного движения в Петербурге

Александр Подгорчук/Коммерсантъ

По данным «Фонтанки», к 1 ноября в Смольном планируют утвердить комплексную схему организации дорожного движения (КСОДД) в Петербурге. В каком виде и что конкретно из неё возьмут – пока что вопрос. Автомобилистов уже возмутило возможное снижение скоростного режима в Центральном и Адмиралтейском районах города, однако это отнюдь не единственное возможное изменение. 

В комитете по развитию транспортной инфраструктуры в беседе с «Фонтанкой» подчеркнули: проект носит рекомендательный характер, что именно будет утверждено, а что нет – говорить пока рано. Значит, в теории, любое предложение из схемы может стать скорой реальностью. Обнародованная редакция схемы рисует идеальный вариант того, как должно быть организовано движение в Петербурге по версии московского ООО «Строй инвест проект». Стоимость этого труда – 39 млн рублей. 

Дальновидные столичные разработчики предусмотрели 4 варианта реализации задуманного, где крайними границами являются «оптимистичный» и «пессимистичный». По сути главное разделение – только в объеме конечного финансирования. Оптимистичный вариант потребует 1,9 трлн рублей до 2036 года, а пессимистичный – 430 млрд рублей. 

Насколько это будет полезно — видно в показателях экономии от сокращения ДТП, уменьшения себестоимости перевозки пассажиров и грузов, а также их пребывания в пути. В деньгах (при пятикратной разнице в стоимости) оптимистичный вариант принесет 79 млрд рублей, а пессимистичный – 55 млрд.


Скорость

Предложения по введению зонального ограничения скоростного режима движения в центральной части
Предложения по введению зонального ограничения скоростного режима движения в центральной части
Комплексная схема организации дорожного движения г. Санкт-Петербурга/ООО «Строй Инвест Проект»

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«Средняя скорость движения в Санкт-Петербурге за последние 5 лет существенно снизилась и составляет примерно 25 км/ч, снижаясь в часы пик до 5–10 км/ч при оптимальных 30–35 км/ч», – рисует мрачную транспортную картину городского настоящего проект КСОДД. Объяснение – «несоответствие пропускной способности улично-дорожной сети растущему спросу на передвижение личным транспортом». 

Одной из мер, которая поможет изменить ситуацию к лучшему, по мнению разработчика, является ограничение и без того скромного скоростного режима в центральных районах города. До 30 км/час предлагается уменьшить разрешенную скорость на Крестовском острове, а также у той части центра, что ограничивается набережной Фонтанки и Невой. На Васильевском и Петроградском островах разработчики расщедрились и позволят водителям гонять 50 км/час.

При этом скорость транспортного потока необходимо будет еще и регулировать. Для этого по наиболее популярным улицам предлагается расставить детекторы, эту скорость определяющие. Корректировать его в реальном времени позволит как автоматическое, так и ручное управление светофорами. Помимо этого рекомендуется установить информационные табло, которые будут сообщать об осложнении дорожно-транспортной ситуации, о временных изменениях в организации дорожного движения, предлагать альтернативные маршруты, предупреждать о ДТП и ограничениях скорости из-за плохой погоды. Таких предлагается расставить 135 штук. 

Одностороннее движение и вопрос с пропуском пешеходов

Мероприятия по организации одностороннего движения в центральной части
Мероприятия по организации одностороннего движения в центральной части
Комплексная схема организации дорожного движения г. Санкт-Петербурга/ООО «Строй Инвест Проект»

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Еще одно яркое предложение – ввести одностороннее движение на 64,88 км улиц. Это поможет увеличить количество парковочных мест. «При создании систем улиц с односторонним движением их пропускная способность увеличивается от 20 до 50%, снижается аварийность», – говорится в проекте. Сроки указаны довольно растянутые – с 2019 по 2035 год. В качестве примера упоминается набережная Обводного канала. Сейчас по обеим его сторонам преимущественно организовано двустороннее движение. Исключение составляет участок, примыкающий к проспекту Обуховской Обороны. 

«Наибольший эффект от введения одностороннего движения дает мероприятие по введению одностороннего движения на наб. Обводного канала. Итоговая временная выгода с введением одностороннего движения на наб. Обводного канала составляет 43,3 мин», – высчитали в ООО «Строй инвест проект».

Покусились разработчики и на ситуацию, когда при поворотах автомобилисты пропускают пешеходов. Здесь предлагаемое московской фирмой решение не радикальное: оставить такую форму регулирования в тех местах, где «суммарная интенсивность транспортных средств, поворачивающих в одном направлении, не более 120 ед/час, а интенсивность движения пешеходов не более 600 пешеходов/час». 

Нужно больше платного 

Самый взрывоопасный момент в существующей вариации комплексной схемы – платный въезд в центр. Эта мера упоминается буквально пару раз, хотя в первоначальной вариации, представленной общественности еще осенью 2018 года, это было довольно подробно расписано. «Пока таких планов нет, но в КСОДДе эта мера рассмотрена на перспективу», – сообщили сегодня «Фонтанке» в комитете по развитию транспортной инфраструктуры. 

Предлагаемая схема расширения зоны платной парковки
Предлагаемая схема расширения зоны платной парковки
Комплексная схема организации дорожного движения г. Санкт-Петербурга/ООО «Строй Инвест Проект»

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В нынешней вариации КСОДД о плате за посещение центра города на автомобиле говорится только в связи с необходимостью установки 48 камер и в разделе, посвященном экологии, как об одной из зарекомендовавших себя мер при проведении математического моделирования. Оптимальный результат будет достигнут, если рублем ограничить въезд в центр совместно с развитием наземного транспорта общего пользования, организацией платных парковочных зон, а также ограничением и регулированием скорости. 

Что касается платной парковки – КСОДД декларирует наполеоновские планы в этом направлении. Напомним,  вице-губернатор Евгений Елин недавно заявил: Смольный наконец-то сможет  штрафовать тех, кто не хочет добровольно платить. Впрочем, спустя 4 года безуспешных попыток наладить эту систему финансового наказания нарушителей и многочисленных обещаний это сделать, без первого реального штрафа это остается не более чем еще одним обещанием. 

Тем не менее разработчики схемы настроены оптимистично. В нынешней версии говорится о том, что зону платной парковки необходимо существенно и поэтапно расширить.

В рамках первого этапа (2019-2023 г.г.)  предполагается сделать паркинги на территории, ограниченной Большой Невой, Невским проспектом, набережной Фонтанки и границей Адмиралтейского района.

Вторым этапом (2024-2028) – дать платные места в зоне от Невского и набережной Фонтанки до границы с Адмиралтейским и набережной Обводного канала.

Третьим (2029-2036) – оснастить паркоматами территорию  между Большой Невой, набережной Ново-Адмиралтейского канала, набережной Мойки, набережной Пряжки, Лоцманской улицей, набережной Фонтанки и границей Центрального района.

Ну и потом, без конкретного срока, а когда-нибудь – организовывать паркинги в Василеостровском, Петроградском и западной части Адмиралтейского. 

Вопрос о количестве мест тактично обходят стороной. А ведь всего 5 лет назад предполагалось, что на платных паркингах к 2020 году сможет встать 60 тысяч автомобилей,  однако по факту это число лишь немного превышает 2 тысячи. Из последних обещаний, данных Смольным на этой ниве, – 13 тысяч новых парковочных мест в 2020 году. 

Стоит отметить, что главная задача КСОДД – создать благоприятную транспортную обстановку в первую очередь для общественного транспорта.

Так, благодаря 74 км выделенных полос и приоритета в движении, к 2033 году им начнет пользоваться 80% горожан и туристов (сейчас 60%). Среднее время поездки на работу сократится с 56 минут до 50 – все потому, что скорость наземного пассажирского транспорта увеличится на 20%, а у трамвая и на все 50%. А вот максимальный интервал, который сейчас официально составляет 30 минут, сократится до 10 минут. 

Михаил Грачев, «Фонтанка.ру» 

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