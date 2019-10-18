Начало страшное. Сибирские энергетики сняли клип о том, как «всё лето жужжали»

Не только в Петербурге есть креативные коммунальщики. Энергетики Кузбасского филиала Сибирской генерирующей компании в преддверии отопительного сезона помимо выполнения плана успели снять видеоролик, разъясняющий важность их работы тем, кто ещё не понял.

Клип представляет собой кавер на песню дуэта RASA «Пчеловод». Называется он созвучно – «Трубопровод».

Начинается всё в традициях хоррора – с несчастного горожанина и как будто подземного стука, который перерастает в песню: «Несёт тепло трубопровод, чтоб согреть народ». Позволим себе процитировать лирику:

«Никто не узнает, где мы пропадаем, пока не наступили холода.

Всё лето жужжали, все трубы залатали, чтобы зимой пришла жара.

Пашем как пчелы. На все готовы…»

И горожане, как ясно из клипа, становятся счастливыми.





Это не первый клип, которым СГК удивляет пользователей. В прошлом году они сняли пародийный клип (начинающийся похожим образом) на трек Panda E исполнителя Cygo, при этом сам рэпер в соцсетях похвалил работу тепловиков, пишет «Комсомольская правда Кемерова».

Петербургский Водоканал, напомним, информирует потребителей о своей работе картинками. В своём инстаграм-канале коммунальщики на днях рассказали, как ведут воздушную войну с летающими снарядами противника, и напомнили правила пользования канализацией: не спускать туда избранных, корабли на воздушной подушке, машины-охотники и уж тем более не обустраивать последний человеческий город.