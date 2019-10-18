Авария на Ленинском стала уголовным делом о пьяном убийстве двоих

Уголовное дело по факту нарушения ПДД, которое привело к смерти двоих человек, возбуждено после аварии, которая произошла утром 18 октября в Кировском районе Петербурга – на углу Ленинского проспекта и улицы Зины Портновой.

Как сообщает региональное управление МВД, за рулем «Форда» был 25-летний молодой человек, светофор он, судя по всему, заметить не мог, водитель был пьян. Его машина летела на красный, когда перекресток преодолевал 67-летний мужчина за рулем «Калины». Иномарка стукнула отечественный автомобиль в бок, тот закрутило и выбросило на тротуар, машина остановилась, столкнувшись с фонарем. От нее осталась только груда металлолома. «Форд» остановился на проезжей части, сильно разбитый.

60-летняя женщина в «Калине» умерла сразу, водителя довезли до больницы, но помочь не смогли.

Как сообщалось ранее, водителя «Форда» увезли в больницу с травмами средней степени тяжести. В машине он был не один, его 22-летняя спутница в тяжелом состоянии.



