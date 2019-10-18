Горящий автомобиль перекрыл две полосы на Суздальском проспекте

Еще один вспыхнувший прямо на дороге автомобиль тушили в Петербурге днем 18 октября. Происшествие на время сузило проспект вдвое.

Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Макс, на Суздальском проспекте, на светофоре перед улицей Ушинского, загорелся легковой автомобиль. Как видно на фото, полыхал моторный отсек.

На место прибыли пожарные и локализовали возгорание. «Пострадавших вроде нет», – пишет очевидец. Пока пожарные справлялись с огнем, остальным автомобилистам для проезда из четырех полос остались две правые.





Утром 18 октября загоревшийся на ходу Volkswagen Polo собрал пробку на набережной Обводного канала. Очевидцы предположили, что причиной пожара стало короткое замыкание.