В ЖК «Славянка» началась проверка готовности к вводу в эксплуатацию

ПСК

Специалисты Государственного архитектурно-строительного надзора (ГАСН) проверяют готовность ЖК «Славянка». После успешного прохождения всех этапов проверки объект получит акт ввода объекта в эксплуатацию и начнётся передача ключей.

Кроме полной строительной готовности, в ЖК «Славянка» завершено озеленение, установлены детские площадки, спортинвентарь и освещение.

— Сотрудники ГАСН проводят стандартную проверку жилых зданий на предмет их соответствия проекту, — рассказывает руководитель проекта ЖК «Славянка». — Мы подали в надзорный орган документы и предъявили выполненные работы проверяющим из ГАСН. Ожидаем получение положительного заключение в ближайшее время. Следующий этап касается уже будущих жителей ЖК. Это осмотр квартир и выдача ключей, к чему мы планируем приступить сразу после заключения комиссии.

В ЖК «Славянка» остаются последние квартиры. Среди них есть как небольшие по метражу, так и семейные, трёхкомнатные, с окнами на две стороны и стоимостью от 4,9 млн руб.

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ЖК «Славянка» - застройщик ООО "СУ-235", проектная декларация на сайте http://slavyanka.house