Ни сигнализации, ни камер. Почта России третий раз за сутки теряет деньги пенсионеров Ленобласти

Три отделения почты вскрыли за сутки в разных районах области. В двух из них пропали деньги, предназначенные для выплат пенсий, в последнем вор забрал туристический набор.

Утром 18 октября в полицию Всеволожского района пришла начальница отделения Почты России на улице Советов в Токсово. Как сообщают 47 news, она рассказала о том, что за ночь злоумышленники срезали решётку на окне и разбили стекло. Воры вскрыли посылки и шкаф, где лежало полмиллиона рублей.

За ней пришло начальство отделения почты в Лесколово. Там ночью по той же схеме проникли в здание, где забрали 307 тысяч рублей.

Накануне, как пишет издание, жертвой ночных воров стало отделение почты в поселке Паша Волховского района. Там уже вскрыли дверь и забрали тушенку, батарейки, лампочки, шоколад, зубную пасту и 38 тысяч рублей.





Отметим, что во всех отделениях отсутствует сигнализация и камеры.

УФПС Санкт-Петербурга и Ленинградской области в свою очередь сообщает, что в результате инцидента никто из сотрудников почты не пострадал:

