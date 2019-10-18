Происшествия
Ни сигнализации, ни камер. Почта России третий раз за сутки теряет деньги пенсионеров Ленобласти
Три отделения почты вскрыли за сутки в разных районах области. В двух из них пропали деньги, предназначенные для выплат пенсий, в последнем вор забрал туристический набор.
Утром 18 октября в полицию Всеволожского района пришла начальница отделения Почты России на улице Советов в Токсово. Как сообщают 47 news, она рассказала о том, что за ночь злоумышленники срезали решётку на окне и разбили стекло. Воры вскрыли посылки и шкаф, где лежало полмиллиона рублей.
За ней пришло начальство отделения почты в Лесколово. Там ночью по той же схеме проникли в здание, где забрали 307 тысяч рублей.
Накануне, как пишет издание, жертвой ночных воров стало отделение почты в поселке Паша Волховского района. Там уже вскрыли дверь и забрали тушенку, батарейки, лампочки, шоколад, зубную пасту и 38 тысяч рублей.
Отметим, что во всех отделениях отсутствует сигнализация и камеры.
УФПС Санкт-Петербурга и Ленинградской области в свою очередь сообщает, что в результате инцидента никто из сотрудников почты не пострадал:
Служба безопасности Почты России оказывает полное содействие правоохранительным органам в целях скорейшего раскрытия преступления из отделения почтовой связи и задержания злоумышленников. Обращаем ваше внимание, что происшествия криминального характера никак не отражаются на клиентах предприятия. Денежные средства предприятия застрахованы. Все обязательства перед клиентами будут выполнены в срок и в полном объеме.