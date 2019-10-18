Неуёмная жестокость. За 189 ударов ножом по сестре в колонию отправлена молодая петербурженка

Молодая петербурженка приговорена к длительному сроку за убийство, совершённое с особой жестокостью. На теле её младшей сестры насчитали под двести ножевых ран и недосчитались уха.

Приговор Елизавете Дубровиной 18 октября вынесли в Санкт-Петербургском городском суде. Судья Наталья Графова признала её виновной в том, что в ночь на 24 февраля 2016 года она убила свою 17-летнюю сестру.

Как писала «Фонтанка», несовершеннолетняя жила на Пулковской улице вместе с мужчиной 42 лет, с которым познакомилась через интернет. Девушка, как говорили, училась на секретаря-рефрента и пробовала себя на ниве модельного бизнеса. Февральский вечер проводила с сожителем и заглянувшей сестрой. Ссора между родственницами, по всей видимости, произошла, когда хозяин отлучился в магазин за алкоголем.

Вернувшись около часа ночи, тот застал изрезанную подругу и её забрызганную кровью сестру. Елизавете на тот момент было 19 лет, она заявила, что не помнит того, как убивала. По версии же следствия, она нанесла младшей 189 ударов ножом и отрезала ухо. Известно, что мать девушек была лишена родительских прав, пятеро её детей воспитывались в детском доме.





Суд назначил Дубровиной 13 лет в колонии общего режима, уточняет горпрокуратура. Сторона обвинения просила для неё на два года больше.