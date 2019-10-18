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Бизнес
18.10.2019 14:27
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«Депутатом не стал, но могу сломать трактором». Хозяин магазина вышел против дорожников, наводящих порядок

Жители Большой Ижоры остались без «Пятёрочки», канцтоваров и киоска со свежим мясом: дорожники отрезали подъезд к магазинам с дороги Санкт-Петербург – Ручьи, установив барьерное ограждение. Как сообщили 18 октября «Фонтанке» в пресс-службе дорожного комитета Ленобласти, работы выполнены Гатчинским дорожным ремонтно-строительным управлением по предписанию ГКУ «Ленавтодор».

Дело в том, что владельцы магазинов построили съезд без получения необходимых технических условий. Они засыпали водоотводную канаву и оборудовали вдоль дороги парковку. При выезде с неё автомобили оказывались фактически поперёк дороги, создавая аварийную ситуацию.

Утром 18 октября в процессе работ к дорожникам подошёл владелец магазина канцтоваров. Он пообещал «всех побить», но, трезво оценив соотношение сил, принял решение ретироваться. По пути он громко известил о том, что на минувших выборах не стал муниципальным депутатом, а также пообещал сломать ограду трактором. За последнее, отмечают в комитете, предусмотрена административная ответственность как за порчу государственного имущества.

«Депутатом не стал, но могу сломать трактором». Хозяин магазина вышел против дорожников, наводящих порядок


Незаконные съезды разрушают конструктив трассы и представляют серьезную угрозу для автомобилистов. За лето и осень в Ленинградской области ликвидировано более 200 таких съездов, в частности в начале октября «не повезло» элитным коттеджным посёлкам к югу от Санкт-Петербурга. А через четыре дня, засмотревшись на аналогичные работы в Никольском, водитель опрокинул самосвал.

Региональная трасса Санкт-Петербург – Ручьи является основной дорогой до Соснового Бора. Интенсивность движения по ней составляет более 13 тысяч машин в сутки.

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