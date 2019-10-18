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Происшествия
18.10.2019 14:15
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Налетчик задумал преступление, увидев в новостях коробки с наличными при обыске у экс-главы российской таможни

Кадры обыска у экс-главы российской таможни с коробками наличных стали роковыми для Якова Субботы. Увидев килограммы банкнот и услышав адрес: «деревня Бачурино», он отправился на поиски дома, где «деньги лежат». А добытое ушло на погашение старого долга. 

Эту историю следователи услышали от Якова Субботы, обвиняемого в нападении на дом Андрея Бельянинова. С протоколом допроса ознакомился РБК, материал опубликован 18 октября. 

Преступление, напомним, было совершено вечером 24 октября 2018 года. Налетчик в маске ворвался в дом экс-руководителя ФТС, где в это время была только хозяйка. Прозвучали угрозы и выстрел в пол. Добычей незваного гостя стали 15 млн рублей, 10 тысяч долларов, 10 тысяч евро и около 30 коллекционных монет.

Как рассказал следователям 50-летний Суббота, $ 40 тысяч из награбленного он отдал «вору в законе» Мамуке Микеладзе и его приближенному Дмитрию Байдюку. 


«Я передал Микеладзе через пять дней после ограбления денежные средства в сумме $ 40 тыс., которые состояли из 1,5 млн рублей, $ 10 тыс. и € 5 тыс. Передача состоялась у магазина «Пятерочка» в районе Солнцево», — показал Суббота.

Долг в $ 450 тысяч за ним висел с концах 1990-х. Образовался из-за пристрастия к азартным играм. Микеладзе в какой-то момент перекупил долг и всеми способами пытался его получить. К слову, получив круглую сумму от Субботы, 52-летний криминальный авторитет вскоре умер. 

Сослуживец Владимира Путина по КГБ Бельянинов попал под удар после уголовного дела о контрабанде элитного алкоголя, так называемого «дела Дмитрия Михальченко». После ареста петербургского бизнесмена у главного таможенника страны прошли обыски, при которых нашли крупные суммы денег. Руководителя ФТС отправили в отставку. После он был утвержден на должность председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР).

 

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