Полиция заставила магаданцев извиниться за ролик, в котором один из них «мочится» на полицейский УАЗ

Магаданская полиция заставила извиняться молодых людей, которые использовали их автомобиль в качестве реквизита для своего видео.

Житель областного центра снял, как его друг позирует на капоте и делает вид, что мочится на лобовое стекло служебного УАЗ «Патриот».

Фото: скриншот/vk.com

Видео с извинениями за инцидент опубликовано пресс-службой управления 18 октября. На кадрах двое магаданцев 25 и 28 лет просят прощения у общественности и полиции за «неудачную шутку». В ведомстве сообщают, что герой ролика уже оштрафован за хулиганство. Автора и распространителя видео хотят привлечь по статье о неуважении к власти. Сейчас «решается вопрос» о составлении протокола, говорится в релизе.

Смотреть в новом окне Пресс-служба УМВД России по Магаданской области



