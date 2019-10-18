ЖК «Образцовый квартал 4» наполняется новосёлами

Вряд ли кто-то поспорит, что приобретение первого собственного жилья или улучшение жилищных условий – важный этап в жизни любого человека.

Предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Осенью этот семейный праздник – новоселье – отмечают в Пушкинском районе десятки семей. Малоэтажный жилой комплекс «Образцовый квартал 4» был сдан застройщиком ООО «Терминал-Ресурс» в августе с опережением графика. Его первые жильцы уже заканчивают ремонт и открывают для себя настоящий комфорт: в современных домах с эргономичными планировками, просторными балконами, панорамными окнами и захватывающими дух видами. Во всех «Образцовых кварталах» установлены бесшумные швейцарские лифты и индивидуальное отопление. Новосёлы «Образцового квартала 4» рассказали о своих впечатлениях при получении ключей.

Владислав Жигарев:

– Нас с супругой в «Образцовых кварталах», в первую очередь, привлекла малоэтажность. Высотки мы даже не рассматривали. Я родился и рос в Адмиралтейском районе, где в домах старого фонда всего несколько этажей. Удобно и спокойно, когда все соседи знакомы друг с другом, общаются, дружат. В «Образцовом квартале 4» мы выбрали большую жилплощадь со свободной планировкой и решили оставить объединённую кухню-гостиную. По проекту консультировались с дизайнером интерьера. На ремонт отвели несколько месяцев. Переехать хотим до Нового года. Жена родом из Пушкина, часто здесь бывали, район стал и мне близок. В соседнем «Образцовом квартале» уже живут наши друзья. А сейчас мы ещё и работаем по соседству. Буквально рядом с новыми домами летом открылся многопрофильный спортивный центр «Высота», я тренер – по футболу, супруга – инструктор по художественной гимнастике. Приглашаем соседей на тренировки!

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Максим и Анастасия Зубаревы:

– Однажды мы проезжали по Петербургскому шоссе мимо и обратили внимание на строящиеся дома. Подъехали посмотреть – фасады красивые, и внутри, оказалось, качественное наполнение. Также сыграли роль цена, малоэтажность, большие окна. Понравилось, что квартиры сдаются со свободными планировками. Поэтому мы задумали интерьер в стиле лофт со скандинавскими перегородками. Ещё один существенный плюс «Образцовых кварталов» – индивидуальное отопление. Рассматривали Пушкинский, Московский, Фрунзенский районы. Остановились на Пушкинском, потому что здесь чистый воздух, рядом парки, это место, перспективное для развития. Благодаря популярности направления у туристов и проведению международных мероприятий здесь всегда будут хорошие дороги. Для полного счастья не хватает только ж/д платформы поблизости, но и её обещают открыть в ближайшее время.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Татьяна Шмарова:

– Квартира приобретена для дочери. Результатом мы очень довольны – построено то, что застройщик обещал, что мы видели на картинках в буклете, причём быстро. И качество на высоте! Акт приёма-передачи подписали без замечаний. Нам очень нравится место. Здесь, как на курорте. Хорошее благоустройство, много зелени. Рядом Пушкин – культурный центр. Раньше мы жили в многоэтажке в нижних Шушарах, там неуютно, припарковаться негде. Приходилось ставить машину на платную парковку. Здесь комфортное жильё, небольшая плотность населения и контингент благополучный. Нет пробок. Присматривались к «Образцовым кварталам» с начала строительства первого жилого комплекса. Убедились, что застройщик строит стабильно и качественно. Довольны сервисом в компании – все, с кем мы контактировали, от менеджера отдела продаж до прораба, были приветливы и компетентны.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Сергей Короленко и Ольга Левшина:

– Наконец мы нашли квартиру, о которой мечтали. Пока думали и определялись, нашу квартиру забронировали другие покупатели. Пришлось согласиться на другой вариант, приемлемый, но для нас не идеальный. Оформили соглашение о бронировании, стали готовиться к договору. И вдруг – чудо! – по каким-то причинам сделка у первых покупателей сорвалась. С нами связался менеджер отдела продажи застройщика с доброй вестью. В результате приобрели то, что хотели! Это большая квартира свободной планировки, именно той конфигурации и метража, как мы хотели. Здесь у каждого члена семьи будет личное пространство. «Образцовые кварталы» изначально обратили на себя внимание светлыми радостными фасадами. Мы жили в Пушкине, рассматривали разные варианты улучшения жилищных условий, в том числе переезд на Васильевский остров. Но в результате Пушкинский район победил. Нравится, что здесь малоэтажная застройка, зелень, чистый воздух, небольшая плотность начисления. Новый год собираемся встречать в новом доме.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Отдел продаж и аренды застройщика СК «Терминал- Ресурс»: г. Санкт-Петербург, ул. Кокколевская, д.1, литера А. (рядом с будущим бизнес парком Garage), тел. (812) 719 19 19, www.devcent.ru

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya