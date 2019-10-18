Авто Недвижимость Работа Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+8°C
/ Завтра: +12
$ 63.95р
71.13р
19:06 18.10.2019
Расширенный поиск

Бизнес-трибуна
Публикуется на правах рекламы
18.10.2019 18:00
Печать

ЖК «Образцовый квартал 4» наполняется новосёлами

Вряд ли кто-то поспорит, что приобретение первого собственного жилья или улучшение жилищных условий – важный этап в жизни любого человека.

ЖК «Образцовый квартал 4» наполняется новосёлами

Предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Осенью этот семейный праздник – новоселье – отмечают в Пушкинском районе десятки семей. Малоэтажный жилой комплекс «Образцовый квартал 4» был сдан застройщиком ООО «Терминал-Ресурс» в августе с опережением графика. Его первые жильцы уже заканчивают ремонт и открывают для себя настоящий комфорт: в современных домах с эргономичными планировками, просторными балконами, панорамными окнами и захватывающими дух видами. Во всех «Образцовых кварталах» установлены бесшумные швейцарские лифты и индивидуальное отопление. Новосёлы «Образцового квартала 4» рассказали о своих впечатлениях при получении ключей.

Владислав Жигарев:

– Нас с супругой в «Образцовых кварталах», в первую очередь, привлекла малоэтажность. Высотки мы даже не рассматривали. Я родился и рос в Адмиралтейском районе, где в домах старого фонда всего несколько этажей. Удобно и спокойно, когда все соседи знакомы друг с другом, общаются, дружат. В «Образцовом квартале 4» мы выбрали большую жилплощадь со свободной планировкой и решили оставить объединённую кухню-гостиную. По проекту консультировались с дизайнером интерьера. На ремонт отвели несколько месяцев. Переехать хотим до Нового года. Жена родом из Пушкина, часто здесь бывали, район стал и мне близок. В соседнем «Образцовом квартале» уже живут наши друзья. А сейчас мы ещё и работаем по соседству. Буквально рядом с новыми домами летом открылся многопрофильный спортивный центр «Высота», я тренер – по футболу, супруга – инструктор по художественной гимнастике. Приглашаем соседей на тренировки!

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Максим и Анастасия Зубаревы:

– Однажды мы проезжали по Петербургскому шоссе мимо и обратили внимание на строящиеся дома. Подъехали посмотреть – фасады красивые, и внутри, оказалось, качественное наполнение. Также сыграли роль цена, малоэтажность, большие окна. Понравилось, что квартиры сдаются со свободными планировками. Поэтому мы задумали интерьер в стиле лофт со скандинавскими перегородками. Ещё один существенный плюс «Образцовых кварталов» – индивидуальное отопление. Рассматривали Пушкинский, Московский, Фрунзенский районы. Остановились на Пушкинском, потому что здесь чистый воздух, рядом парки, это место, перспективное для развития. Благодаря популярности направления у туристов и проведению международных мероприятий здесь всегда будут хорошие дороги. Для полного счастья не хватает только ж/д платформы поблизости, но и её обещают открыть в ближайшее время.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Татьяна Шмарова:

– Квартира приобретена для дочери. Результатом мы очень довольны – построено то, что застройщик обещал, что мы видели на картинках в буклете, причём быстро. И качество на высоте! Акт приёма-передачи подписали без замечаний. Нам очень нравится место. Здесь, как на курорте. Хорошее благоустройство, много зелени. Рядом Пушкин – культурный центр. Раньше мы жили в многоэтажке в нижних Шушарах, там неуютно, припарковаться негде. Приходилось ставить машину на платную парковку. Здесь комфортное жильё, небольшая плотность населения и контингент благополучный. Нет пробок. Присматривались к «Образцовым кварталам» с начала строительства первого жилого комплекса. Убедились, что застройщик строит стабильно и качественно. Довольны сервисом в компании – все, с кем мы контактировали, от менеджера отдела продаж до прораба, были приветливы и компетентны.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Сергей Короленко и Ольга Левшина:

– Наконец мы нашли квартиру, о которой мечтали. Пока думали и определялись, нашу квартиру забронировали другие покупатели. Пришлось согласиться на другой вариант, приемлемый, но для нас не идеальный. Оформили соглашение о бронировании, стали готовиться к договору. И вдруг – чудо! – по каким-то причинам сделка у первых покупателей сорвалась. С нами связался менеджер отдела продажи застройщика с доброй вестью. В результате приобрели то, что хотели! Это большая квартира свободной планировки, именно той конфигурации и метража, как мы хотели. Здесь у каждого члена семьи будет личное пространство. «Образцовые кварталы» изначально обратили на себя внимание светлыми радостными фасадами. Мы жили в Пушкине, рассматривали разные варианты улучшения жилищных условий, в том числе переезд на Васильевский остров. Но в результате Пушкинский район победил. Нравится, что здесь малоэтажная застройка, зелень, чистый воздух, небольшая плотность начисления. Новый год собираемся встречать в новом доме.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Отдел продаж и аренды застройщика СК «Терминал- Ресурс»: г. Санкт-Петербург, ул. Кокколевская, д.1, литера А. (рядом с будущим бизнес парком Garage), тел. (812) 719 19 19, www.devcent.ru

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      ГК «Полис Групп»
      18.10.2019 17:21

      В ЖК «Полис на Комендантском» установили веревочный парк

      На территории 1 и 2 очереди ЖК «Полис на Комендантском» полным ходом идет благоустройство.
      ПСК
      18.10.2019 16:18

      ЖК Nobelius от ГК «ПСК»: высокий темп строительства

      С начала строительства жилого комплекса бизнес-класса Nobelius прошёл один год. За это время выполнены самые трудоёмкие работы нулевого цикла, а монолитный каркас поднят до уровня 7 этажа. Согласно графику, завершение монолитных работ и возведение здания под крышу, запланировано на декабрь.
      ПСК
      18.10.2019 14:54

      ГК «ПСК» приступила к нулевому циклу ЖК «Новый Невский»

      На строительной площадке ЖК «Новый Невский», который ГК «ПСК» возводит рядом с Невским проспектом, начались работы нулевого цикла. Разработка котлована, подготовка, стабилизация и устройство фундамента — самый продолжительный, трудоёмкий и ответственный этап строительства.
      АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
      18.10.2019 14:51

      Концерн ВКО «Алмаз – Антей» на выставке «Россия – Африка» представит новые образцы продукции военного и гражданского назначения

      АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» представит линейку образцов военной и гражданской техники в рамках Саммита «Россия – Африка», который пройдет в Сочи с 22 по 25 октября 2019 года.
      ПСК
      18.10.2019 14:29

      В ЖК «Славянка» началась проверка готовности к вводу в эксплуатацию

      Специалисты Государственного архитектурно-строительного надзора (ГАСН) проверяют готовность ЖК «Славянка». После успешного прохождения всех этапов проверки объект получит акт ввода объекта в эксплуатацию и начнётся передача ключей.
      ПАО «Группа ЛСР»
      18.10.2019 12:05

      В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга появятся два новых детских сада

      «Группа ЛСР» приступила к строительству детсадов в своих жилых проектах в Красногвардейском районе города.
      Фото предоставлено пресс-службой «Главстрой Санкт-Петербург»
      18.10.2019 11:30

      Новые участки Юнтоловского и Гладышевского проспектов в ЖК «Юнтолово» введены в эксплуатацию

      Компания «Главстрой Санкт-Петербург» ввела в эксплуатацию два новых участка улично-дорожной сети в ЖК «Юнтолово» — продолжения Юнтоловского и Гладышевского проспектов. Дороги обеспечат удобный проезд к корпусам четвертой и пятой очередей нового жилого района.
      «Аквилон Инвест»
      18.10.2019 10:44

      В ЖК «Q-мир» завершили монолитный каркас детского сада на 100 мест

      Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» закончил возведение монолитного каркаса здания детского сада на 100 мест в жилом комплексе «Q-мир» в Московском районе. Застройщик приступил к кровельным работам и кладке внутренних перегородок.
      ГК «Арсенал недвижимость»
      18.10.2019 10:09

      В ЖК «Энфилд» начались продажи квартир дома №4

      В жилищном комплексе комфорт-класса «Энфилд» началась продажа 308 квартир в доме №4. Срок его сдачи – 4 квартал 2020 года.
      фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
      17.10.2019 18:00

      В Пушкинском районе пройдёт всеобщий День благоустройства

      Каждый октябрь в Пушкинском районе проводится месячник по уборке и благоустройству территорий.
      Setl City
      17.10.2019 17:50

      «Петербургская Недвижимость»: жилье комфорт-класса вытесняет «эконом»

      Покупатели все чаще отдают предпочтение проектам комфорт-класса: за последние два года их доля в объеме проданного жилья выросла на 10% и составила 52%. Об этом сообщает Консалтинговый центр «Петербургская Недвижимость».
      ГК «Эталон»
      17.10.2019 15:48

      ЖК BOTANICA от «Эталон ЛенСпецСМУ» получил аккредитацию еще одного банка

      АО «Райффайзенбанк» аккредитовал жилой комплекс бизнес-класса BOTANICA, который «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в 200 метрах от Ботанического сада по адресу: Аптекарский пр., д. 5, литера А.