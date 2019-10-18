В областном Разметелево мусорщики попали под уголовное дело, напачкав нефтью на три млн

За нарушение правил обращения с экологически опасными отходами под Петербургом задержали троих. Грязь они сливали не так и не туда.

О задержании топ-менеджеров Региональной рециклинговой компании (РРК), которая работает в Разметелево, 18 октября сообщает издание 47News. Уголовное дело о загрязнении нефтепродуктами на улице ПТУ-56 было возбуждено в феврале этого года, за подозреваемыми пришли только сейчас. Два дня назад в офисе РРК, занимающейся утилизацией отходов, прошли обыски. Ущерб следствие оценивает в три млн рублей.

Двое пока дожидаются избрания меры пресечения, гендиректор РРК Денис Владимиров отпущен под подписку.

Незадолго до возбуждения дела на той же улице в подвале многоэтажки местные жители нашли пахучую лужу, площадь загрязнения составила 200 кв. м. Через некоторое время в том же микрорайоне очевидцы заметили сброс в канализацию нефтепродуктов.



