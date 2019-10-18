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Происшествия
18.10.2019 13:56
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Водители не справляются с ремонтом на Энгельса: на снятом асфальте проваливаются и улетают

Ремонт дороги на проспекте Энгельса создаёт проблемы не только из-за ограничений движения, но и потому что водители не учитывают особенности покрытия. Не все могут ездить аккуратнее по срезанному асфальту. При этом Энгельса – одна из основных магистралей, по которой жители Выборгского района города и северных пригородных посёлков направляются утром в центр, а вечером возвращаются домой.

18 октября на перекрёстке с Гданьской улицей водитель «Опеля», видимо, не справившись с управлением, улетел в сторону тротуара и сбил дорожное ограждение. «Там сняли часть дорожного полотна, и жуткий бардак», – рассказывает читательница «Фонтанки» Наталья, добавляя, что сотрудники ГИБДД оформили происшествие и уехали.

Водители не справляются с ремонтом на Энгельса: на снятом асфальте проваливаются и улетают

А накануне метрах в 150 от этого места, напротив дома 52 по Энгельса, в открытый люк на срезанном асфальте угодил колесом «Ниссан», рассказывали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Он там не один в 7:00 стоял,через 15 метров ещё одна стояла, с оторванной стойкой, и рядом кольцо от люка пополам», – добавляет Алексей. «Белый фургон налетел на торчащий сегмент люка, выдрал его, разбил пополам и пробил себе картер. «Ниссан», видимо, ехал за ним и не успел среагировать и застрял в новообразованной яме», – предполагает Иван.


Водители не справляются с ремонтом на Энгельса: на снятом асфальте проваливаются и улетают

Илья признаётся, что он тоже натерпелся от ремонта: пробил два колеса у дома 96 по Энгельса.

И ещё один сегодняшний инцидент, уже на перекрёстке с Ланским шоссе, описывает участник «ДТП и ЧП» Андрей: «А ещё мне бы хотелось поблагодарить спонсоров нашей часовой стоямбы на Энгельса от Светлановского до Ланского».

Водители не справляются с ремонтом на Энгельса: на снятом асфальте проваливаются и улетают

Отметим, что участки дороги со снятым слоем асфальта специально открывают утром для удобства водителей. Можно представить, какие пробки там были бы, если бы закрытия действовали круглосуточно (хотя дорожникам, конечно, было бы проще).

Работы ведёт ООО «СК «Орион плюс». По данным ГАТИ, до 27 октября ограничено движение по проспекту Энгельса от Рашетовой улицы до Светлановской площади и от Светлановской площади до Новосильцевского переулка, включая перекрёстки. Кроме того, из-за ремонта в зоне трамвайных путей до 27 октября ограничено движение по Энгельса от дома 75 до проспекта Тореза.

По ночам, с 22:00 до 7:00, с 18 по 22 октября закрывается направление движения от Светлановской площади к Рашетовой улице и закрывается движение транспорта по Манчестерской, Дрезденской, Гданьской и Гаврской улицам в створе проспекта Энгельса. С 23 по 27 октября в ночное время, с 22:00 до 7:00, будет закрыто направление по Энгельса от Рашетовой улицы к Светлановской площади, а также в створе проспекта Энгельса – движение по Скобелевскому проспекту, Елецкой, Енотаевской, Калязинской, Кольской, Кубанской и Ломовской улицам, Удельному проспекту, а также Эмануиловской и Нежинской улицам.


Севернее, на участке Энгельса от проспекта Луначарского до улицы Сикейроса, АО «Трест» ремонтирует дорожное покрытие в зоне трамвайных путей, в связи с чем движение ограничено до 15 ноября.

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