Происшествия
МВД выясняет, как фигурантам дела «Нового величия» удалось порезать вены в зале суда
В столичном конвойном полку МВД проведут служебную проверку после того, как фигуранты дела «Нового величия» порезали себе вены прямо в зале суда. Об этом сообщает 18 октября РИА Новости.
Напомним, накануне, 17 октября, Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков залили кровью клетку в зале суда, где проходило заседание по делу «Нового величия». Им удалось пронести с собой лезвие, которым они порезали себе вены. Молодые люди протестовали против меры пресечения в виде содержания под стражей.
«Решается вопрос о проведении служебной проверки в отношении сотрудников, которые конвоировали. В частности, будет выясняться, как им (обвиняемым. – Прим. ред.) удалось пронести запрещенный предмет», – рассказал источник РИА Новости в МВД.
Справка:
Экстремистское сообщество «Новое величие» якобы намеревалось участвовать в «народных восстаниях, революционных действиях, в столкновениях с представителями действующего в России режима». Почти всю информацию по делу «Нового величия» следствию предоставил некий Руслан Д. Многие называют его сотрудником спецслужб, который специально внедрился в движение и помог участникам заработать статью. Молодые люди, считает следствие, вели агитацию в соцсетях, раскидывали по ящикам листовки и клеили постеры. Их материалы, установила экспертиза, оправдывают насилие.
Особый резонанс это дело получило из-за ареста двух юных фигуранток — 18-летней Анны Павликовой и 19-летней Марии Дубовик, всех фигурантов задерживали в марте 2018 года. Содержание под стражей подорвало здоровье девушек, возмущенные жители Москвы и Петербурга провели «Марши матерей» в защиту фигуранток. Под давлением общественности Павликову и Дубовик отпустили под домашний арест. Павликова после этого попала в клинику неврозов.