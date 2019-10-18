МВД выясняет, как фигурантам дела «Нового величия» удалось порезать вены в зале суда

В столичном конвойном полку МВД проведут служебную проверку после того, как фигуранты дела «Нового величия» порезали себе вены прямо в зале суда. Об этом сообщает 18 октября РИА Новости.

Напомним, накануне, 17 октября, Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков залили кровью клетку в зале суда, где проходило заседание по делу «Нового величия». Им удалось пронести с собой лезвие, которым они порезали себе вены. Молодые люди протестовали против меры пресечения в виде содержания под стражей.

«Решается вопрос о проведении служебной проверки в отношении сотрудников, которые конвоировали. В частности, будет выясняться, как им (обвиняемым. – Прим. ред.) удалось пронести запрещенный предмет», – рассказал источник РИА Новости в МВД.



