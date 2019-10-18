На совещании в Смольном предложили ограничить движение автомобилей для сохранения набережных в центре города. Как именно — пока не понимают

В комитете по охране памятников обсудили проблему сохранения исторических участков набережных Петербурга. В качестве одной из мер специалисты предложили снизить нагрузку, в том числе, с помощью ограничения движения транспорта. Информация об этом 18 октября появилась на сайте КГИОП.

После вымывания каменной облицовки на набережной канала Грибоедова специалисты КГИОП, комитета по развитию транспортной инфраструктуры и ГБУ «Мостотрест» провели совещание по проблеме сохранения исторических набережных. Снизить нагрузку, в том числе, предлагают и путем ограничения движения. В комитете по охране памятников «Фонтанке» подчеркнули, что пока дальше обсуждения предложение не пошло, и об ограничениях ни по скорости, ни по объему транспортного потока, ни по весу автомобилей речи не идет.

Также эксперты озвучили мнение, что сохранности набережных и расположенных в непосредственной близости объектов культурного наследия, а также уменьшению нагрузки будет способствовать обустройство деформационных швов. Они вертикальными линиями делят набережные на участки, придавая им большую упругость. Специалисты рекомендуют отделять такими швами отремонтированные участки от тех, работы на которых еще только предстоят. В том числе, это обеспечит сохранность облицовочных гранитных блоков.

В конце сентября на набережной канала Грибоедова напротив дома №80 образовался подмыв. В октябре специалисты «Мостотреста» провели первоочередные работы по укреплению каменной облицовки, подчеркнув, что они не являются несущими. Проектно-изыскательные работы на участке запланированы только в 2020-2021 году.



