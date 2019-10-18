Патриарх Кирилл сравнил чайлдфри с язычниками, а аборт - с ритуальным жертвоприношением

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сравнил 18 октября решение об аборте в пользу улучшения материального качества жизни с языческими жертвоприношениями.

«Ограничение рождения ради получения материальных благ выглядит как рудимент языческих жертвоприношений. <...> Наши далекие предки, не просвещенные светом Христовой истины, полагали, что могут обрести нечто ценное, решить ту или иную материальную проблему, взамен пожертвовав жизнью кого-то из своих близких», – цитирует патриарха «Интерфакс».

По его мнению, для современных людей это выглядит совершенно ужасно. «Но разве не похожей логикой руководствуются родственники, уговаривающие женщину совершить аборт ради карьеры?» – заметил патриарх.

Предстоятель РПЦ напомнил, что первым правом человека является право на жизнь. Он признал, что отказавшиеся от рождения детей люди действительно живут богаче, но усомнился в том, что это делает их счастливее.





«Задумайтесь, что для вас важнее: иметь вокруг себя больше дорогих вещей или больше дорогих людей? Полагаю, что для абсолютного большинства ответ на этот вопрос очевиден», – заявил патриарх.

Русская православная церковь всегда резко негативно отзывалась об абортах и людях, которые на это идут. Председатель патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов, например, сравнивал женщин, сделавших аборт, с проститутками, которых в Москве можно снять за 100 долларов.