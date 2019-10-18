Бюджет СКА продолжает уменьшаться. Армейцы с Невы сэкономили на зарплатах хоккеистам 358 млн рублей

Стали известны зарплатные ведомости хоккейных клубов Западной конференции КХЛ в сезоне-2019/20. Как сообщает РБК в пятницу, 18 октября, больше всего на игроков тратят СКА и ЦСКА – по 1,75 млрд рублей.

Отмечается, что цифры включают зарплаты игроков основного состава и ближайшего резерва на момент начала сезона, а также учитывают бонусы. Если сравнивать с показателями прошлого сезона, то СКА оптимизировал свой бюджет примерно на 358 млн рублей по сравнению с сезоном 2018/19. За два года – на 839 млн рублей.

У действующего обладателя Кубка Гагарина ЦСКА экономия составила 422 млн по сравнению с сезоном 2018/19 и на 508 млн — за два года.

Полностью список с размерами бюджетов клубов Западной конференции в сезоне 2019/20 выглядит следующим образом: СКА – 1,75 млрд рублей; ЦСКА – 1,75 млрд; «Динамо» (Москва) – 1 млрд (было 1,109 млрд); «Локомотив» – 850 млн (было 1,055 млрд); «Йокерит» – 730 млн (было 704 млн); «Спартак» – 720 млн (было 937 млн); «Витязь» – 630 млн (было 859 млн); «Сочи» – 490 млн (было 639 млн); «Торпедо» – 470 млн (было 613 млн); «Динамо» (Минск) – 370 млн (было 464 млн); «Северсталь» – 350 млн (было 439 млн); «Динамо» (Рига) – 260 млн (было 267 млн).

Напомним, что с сезона 2020/21 в КХЛ начнет действовать жесткий потолок зарплат. Верхний предел составит 900 миллионов рублей, нижний — 270 миллионов с тенденцией к увеличению до 500 к сезону-2023/24.



