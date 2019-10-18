Налоговая заблокировала счета петербургского сельхозконцерна «Детскосельский». Совладелец удивился

Федеральная налоговая служба приостановила операции по счетам ООО «Концерн «Детскосельский» и его дочерней структуры АО «Любань», которое управляет молочной фермой на 2 тыс. голов в Ленобласти.

Финансовые операции концерна ограничены в банках «Санкт-Петербург» и ВТБ по решению от 14 октября 2019 года, счета «Любани» частично заблокированы спустя три дня, следует из данных СПАРК. Как сообщил «Фонтанке.ру» совладелец концерна Юрий Брагинец, с сельхозпредприятием все в порядке, а о блокировке счетов он не слышал.

«Любань» уже испытывала финансовые сложности в начале года – в январе подмосковный поставщик зерна с помощью процедуры банкроства пытался взыскать 360 тыс. рублей, однако сельхозорганизация погасила долг.

«Детскосельский» – один из крупнейших производителей молока на Северо-Западе. Помимо «Любани» в него входят также молочная ферма «Агро-Балт» под Кингисеппом и завод растительных масел «Бутурлиновский» в Воронежской области. Сельхозпредприятия концерна прибыльны, их суммарная выручка в 2018 году превысила 1,4 млрд рублей.



